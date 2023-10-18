日本公司每月「擲骰子」決定加薪趴數！　網興奮喊：好想試

▲日本IT公司推出擲骰子決定加薪比例的加薪制度，提高員工工作動力。（示意圖，photoAC）



圖文／鏡週刊

日本IT公司「KAYAC」為了提高員工的工作動力和滿意度，推出了兩種獨特的制度，讓員工每個月的發薪日都充滿期待和驚喜。這兩種制度分別是「擲骰制度」和「微笑工資」，都體現了該公司的企業理念，就是要創造有趣的事物。

根據《日刊SPA！》報導，「KAYAC」推出兩項獨特的薪酬制度，讓外界感到新奇，他們首推的「擲骰制度」是指員工每個月可以用骰子來決定自己當月的加薪比例。這個制度是在員工的底薪基礎上，再加上骰子擲出的數字所對應的百分比。例如，如果員工在當月擲出了6，那麼他就可以領取底薪加上6%的薪水。如果有人連續3個月擲出了相同的數字，那麼他在當月可以獲得底薪的2倍。這個制度讓員工在發薪日感受到刺激和樂趣，也增加了他們的工作積極性。

此外，公司也推行「微笑工資」制度，這個制度是指員工每個月需要隨機寫下一名同事的優點，並給他打一個分數。這些優點和分數會被記錄在員工的工資單上，讓他們看到自己在同事眼中的價值和影響力。這個制度讓員工在發薪日感受到認同和幸福，也增強了他們的團隊合作精神。

根據這家公司的公共關係部主管指出，公司的企業理念著重在「自己覺得有趣、周圍的人覺得公司有趣，及世界上更多的人覺得有趣」。

而這兩樣特殊的薪酬制度也引發熱議，網友對此感到十分新鮮，羨慕表示「如果是我，我每個月都期待擲骰子」「這很有創意也很好玩，我想試試看」「運氣也是一種能力」，也有人認為這種加薪方式很有趣，可讓員工享受工作的樂趣，最重要的是「不管怎麼樣都可以獲得基本薪資，若擲骰子擲到很多點數，是很幸運的一件事」。

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