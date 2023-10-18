便宜又沒飯店罪惡感　Airbnb竟成偷情男女首選

▲Airbnb成男女偷情首選。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

不少人會用租房網站Airbnb來訂房，因為價格相對便宜。近日英國偷情網站做出有趣研究，很多偷情男女在選擇幽會地點時，Airbnb會是首選，因為費用較便宜，又能擺脫飯店的罪惡感。

據《UNILAD》報導，英國偷情網站「Illicit Encounters」經常發布用戶的匿名統計數據以及體驗，近日他們發現Airbnb成為偷情外遇者的第一選擇，第2名住家，第3名飯店，第4名是車上，最後第5名則是辦公室。

Illicit Encounters性關係專家萊奧尼（Jessica Leon）表示，Airbnb為民眾提供更多選擇，在荷包緊縮的情況下，Airbnb的費用更便宜，這很有趣，偷情者也能擺脫傳統飯店的骯髒和罪惡感。

一位女子說，她跟老公結婚7年多，但在過去8個月，她一直和小王外遇，「我住在市中心，我們第一次在飯店過夜，我感覺自己很髒，偷情的風險太大，也不能放鬆。」女子表示，2人交往3個月後就開始用Airbnb，這讓她感覺更像是經營一段真正的關係。

女子指出，2人會做很多事，例如：去當地玩，晚上也會一起做飯、喝酒。女子強調，她會離開老公，因為Airbnb的經歷，讓她更想和小王經營正常關係，而不是短暫刺激。

據《Berkshire Live》報導，3000名男女中，48%的人喜歡Airbnb帶來的隱私，而32%的人覺得CP值更高，28%喜歡Airbnb的偏遠性。16%的受訪者表示，在飯店偷情感覺被監視。研究指出，偷情者不僅追求床上體驗，還有更多人喜歡跟愛人透過Airbnb參加更多活動。

27%的男女指出，Airbnb因為能開伙，所以他們能為另一半做飯，24%的人認為，Airbnb也能讓藉此探索新地方，而19%的人稱，Airbnb更溫馨，能合理化偷吃行為。

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