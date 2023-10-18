英首相蘇納克最快「明訪以色列」！　馬克宏：考慮中

▲英國首相蘇納克。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

德國總理蕭茲剛結束出訪以色列的行程，並前往埃及開羅，最新消息則指出，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也將前往以色列，最快19日就會到訪。而蘇納克此行預計也會前往約旦與埃及。

美國總統拜登目前已經搭上空軍一號，預計在數小時後抵達以色列，由於安全疑慮，白宮國家安全會議發言人表示，拜登平安抵達以色列後才會公布詳細行程與時間，而他此行則確定會與以色列戰時內閣會晤。

根據《天空新聞網》報導，除了已經結束訪以行程的德國總理蕭茲與正在路途中的美國總統拜登外，英國首相蘇納克也決定於19日出訪以色列，而他此行預計還會前往埃及與約旦。蘇納克的訪以消息是在加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）被空襲後才傳出。

法國總統馬克宏則表示，「一旦我認為我們有非常必要的討論議程和非常具體的行動來推動（出訪），我將前往該地區（以色列）。」

另一方面，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）目前已抵達以色列。柯比提到，拜登有機會見到一些勇敢應對哈瑪斯襲擊的以色列前線人員，另外也會和親人被押為人質的以色列家庭見面。

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