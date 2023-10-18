加薩醫院被炸！黎巴嫩民眾「放火燒聯合國辦公室」　美急升旅遊警戒

▲黎巴嫩示威群眾朝美國大使館丟擲汽油彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加薩北部一間醫院17日遭空襲，造成至少500人死亡，中東各國將矛頭指向以色列，包含北非等伊斯蘭教國家群起抗議，尤其黎巴嫩真主黨更將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」，在國內發起大規模示威，民眾甚至闖入聯合國辦公室縱火，美國也緊急宣布，公民非必要勿前往黎巴嫩。

▲加薩北部醫院遭空襲後，黎巴嫩民眾上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）



位於加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭空襲，造成至少500人死亡，中東與伊斯蘭教國家將矛頭指向以色列，許多民眾走上街頭抗議，黎巴嫩真主黨更將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」，呼籲所有阿拉伯及穆斯林國家展開抗議。

以色列時報指出，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）在醫院遭空襲後舉行了大規模示威遊行，特別是在該市南部的大型什葉派穆斯林社區達希亞（Dahiye），數名抗議者闖入聯合國辦公室縱火，全部過程也在網路上曝光。

除此之外，在真主黨的號召之下，數百名示威者還在距離貝魯特市中心約13公里的奧加（Awkar）郊區的美國駐黎巴嫩大使館外，除了朝館內丟擲石頭外，還與黎巴嫩安全部隊爆發衝突，最後安全部隊發射催淚瓦斯驅逐人群；另外還有人聚集在法國大使館外丟擲石塊抗議。

▲黎巴嫩民眾聚集法國大使館外抗議，與安全部隊爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）



美國國務院17日發布最新旅行警告，將黎巴嫩的旅行警告級別升至第4級，要求美國公民非必要勿前往黎巴嫩，「原因是以色列和真主黨或其他武裝激進派別之間的火箭、導彈和火砲，可能導致無法預測的安全問題。」

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