加薩醫院被炸！黎巴嫩民眾「放火燒聯合國辦公室」　美急升旅遊警戒

▲黎巴嫩示威群眾朝美國大使館丟擲汽油彈。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

加薩北部一間醫院17日遭空襲,造成至少500人死亡,中東各國將矛頭指向以色列,包含北非等伊斯蘭教國家群起抗議,尤其黎巴嫩真主黨更將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」,在國內發起大規模示威,民眾甚至闖入聯合國辦公室縱火,美國也緊急宣布,公民非必要勿前往黎巴嫩。

▲加薩北部醫院遭空襲後,黎巴嫩民眾上街頭抗議。(圖/達志影像/美聯社)



位於加薩北部的阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital)17日遭空襲,造成至少500人死亡,中東與伊斯蘭教國家將矛頭指向以色列,許多民眾走上街頭抗議,黎巴嫩真主黨更將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」,呼籲所有阿拉伯及穆斯林國家展開抗議。

以色列時報指出,黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)在醫院遭空襲後舉行了大規模示威遊行,特別是在該市南部的大型什葉派穆斯林社區達希亞(Dahiye),數名抗議者闖入聯合國辦公室縱火,全部過程也在網路上曝光。

#BREAKING| Angry protesters broke into the #UN building in #Beirut in protest against the #BaptistHospital massacre in #Gaza. pic.twitter.com/NFqEhSwYsw