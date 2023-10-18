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結婚才知丈夫是女的！她遭死亡威脅難脫身　忍20年結局超悲傷

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子婚後才知「丈夫」並非男性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／鏡週刊

印尼女子艾達（Ida Susanti）近日在YouTube上揭露自己的婚姻慘劇，她20多年前與一名「高富帥」的男子納迪納塔（Nardinata Marshioni Suhaimi）熱戀3週就閃婚，沒想到對方竟是女變男的變性人，並且陷入了地獄般的婚姻生活。

現年58歲的艾達表示，最初因為納迪納塔出手大方，還以為自己找到金龜婿，兩人最初認識時，納迪納塔自稱在歐洲旅行，兩人光是國際通話、簡訊費用就花了他6,100萬印尼盾（約新台幣13萬2,000元），艾達也因而認為他是「高富帥」。 

印尼一名女子公開自己遭變性人丈夫騙婚詐財的事件，引發關注。（翻攝X@inversimedia）

▲艾達公開遭變性人丈夫騙婚詐財的事件，引發關注。（翻攝X@inversimedia）

據《香港01》報導，同年6月，艾達很快就與納迪納塔家人碰面，當時納迪納塔也拿出出生證明文件，從法律文件上顯示他是男性，3週後，納迪納塔便迅速向艾達求婚，婚後隔月就去了泰國、新加坡和香港度蜜月。

看似美好的蜜月旅行卻在首晚就讓艾達夢碎，納迪納塔突然坦白自己的真實性別是女性，本名叫做內拉（Nera Maria Suhaimi Joseph），還在洗澡時讓她看自己的生殖器官，並解釋自己經歷了多次變性手術，更直白對艾達吐實自己「並不需要一位妻子，而是尋找一位可以陪伴他到任何地方的伴侶」。

艾達聽了傻眼，本來想要回國就火速離婚，然而卻遭到納迪納塔的暴力威脅；除此之外，納迪納塔還用買房和資助事業等方式利誘她就範，同時也要求她照顧自己領養的3名小孩與父母骨灰。艾達最後無奈地接受了這段畸形的婚姻，甚至用工具和他發生關係。

在這段畸形的婚姻期間，曾有自稱也是納迪納塔的妻子跑來偷錢，而壓倒艾達最後一根稻草的是因為老公居然趁她不注意將房產賣掉逃跑，讓她人財兩失。

婚後3年，艾達終於在2003年求助警方，她報警指控丈夫隱瞞真實性別騙婚，但警方似乎沒有積極跟進處理案件，丈夫仍然逍遙法外，直到最近她在社群公開現身說法，希望警方能以涉嫌欺詐罪名拘捕丈夫，最後警方才開始積極辦案，納迪納塔終於落網。然而納迪納塔家人仍舊未對此事件做出回應。

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