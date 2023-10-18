冤獄16年剛領2600多萬賠償金　他遇攔查「被警察當場射殺」

▲現年53歲的庫爾曾坐過16年冤獄，才剛獲得賠償金，卻遭警察射殺。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州非裔男子庫爾（Leonard Allan Cure）坐了超過16年的冤獄後洗刷罪名，今年8月才剛獲得81.7萬美元（約新台幣2640萬元）賠償金，16日卻在一場交通臨檢中，與警官發生衝突，並遭射殺身亡。

CNN等外媒引述喬治亞州調查局（GBI）及康登郡（Camden County）警方說法報導，16日上午7時30分左右，一名副警長在95號州際公路攔查超速汽車，駕駛庫爾應要求下車，並且遵守一切指示，但在得知自己被捕後，突然變得暴力。

GBI在聲明中寫道，「在未能遵守警官要求後，警官電擊了庫爾。庫爾攻擊警官，警官第二次使用電擊槍及ASP警棍。但庫爾依然沒有從命，於是警官拔槍射擊庫爾。」儘管駕駛接受緊急救治，仍在稍後去世。

GBI表示，將對此案進行獨立調查，並把結果移交給布倫瑞克司法巡迴地區檢察官辦公室（Brunswick Judicial Circuit District Attorney’s Office）審查。

▲庫爾與家人團聚，在演說中講述自己的經歷。（圖／翻攝佛羅里達無罪計畫）



庫爾捲入2003年一起佛州搶劫案後，被判武裝搶劫罪名成立，加上過去前科，重判無期徒刑。儘管他4度上訴定罪後救濟，卻都以失敗告終，第5次才促使檢方啟動定罪審查，並在1年多調查後，於2020年無罪獲釋。據悉，其中一項不在場證據是ATM提款收據，時間戳記顯示，在搶劫案發生期間，他距離案發現場非常遙遠。

非營利組織「佛羅里達無罪計畫」（Florida Innocence Project）表示，庫爾探望母親後，正要返回喬治亞州費爾伯恩（Fairburn）的家中，卻在路上遭到警方攔截。執行董事米勒（Seth Miller）說，「遺憾的是，他的生命被悲劇性地縮短了。」

佛州檢察官普萊爾（Harold Pryor）表示，庫爾無罪獲釋後，拜訪了檢察官辦公室，還出席檢察官培訓課程，「協助我們的員工以最公平、最徹底的方式完成他們的工作」，他目前正在擔任保全，一直夢想能夠上大學，並且學習音樂製作。