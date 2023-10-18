以色列鬆懈戒備遭血洗！內閣遭民眾怒罵　總理戰後難連任

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

以色列一名內閣首長在醫院訪客入口處被擋下，另一人的隨扈被一名失去親人的男子潑了咖啡，第3名內閣成員則在安慰以巴衝突期間遭撤離的家庭時被臭罵「叛徒」和「低能」。

路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）槍手本月7日在以色列展開血腥屠殺，震驚全球，也讓以色列人團結起來。但以色列政府被廣泛指責掉以輕心、放鬆國家戒備，讓以色列捲入這場令加薩（Gaza）地區情勢緊張的戰爭。

無論接下來事態如何發展，在經歷破紀錄的政治復出生涯後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的審判日即將到來。

尼坦雅胡自詡為作風如邱吉爾的戰略家，能預見國安威脅來臨，但約有1300名以色列人在這場衝突中喪命，導致民怨更加高漲。

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）視察加薩走廊邊境軍營。（圖／翻攝自X／@netanyahu）



另一個背景是以色列社會今年因為尼坦雅胡的宗教民族主義聯盟推動司法改革而走向兩極化，部分預備軍人因不滿司改運動抗議，使得國家戰備狀態受到質疑，有些人認為此事如今已在這場血戰中得到證明。

以色列第一大報「新消息報」（Yedioth Ahronoth）斗大的標題寫著「2023年10月的災難」，這樣的措辭令人想起以色列1973年10月未能料到埃及和敘利亞發動攻勢，最終導致時任總理的梅爾（Golda Meir）引咎辭職。

梅爾當年下台，結束了她所領導的中間偏左派工黨（Labour Party）霸權。耶路撒冷夏隆哈特曼研究所（Shalom Hartman Institute）研究員阿薩埃爾（Amotz Asa-El）預料尼坦雅胡和他長期執政的保守派聯合黨（Likud）將面對類似的命運。

▲以色列強推司法改革，自3月起數以萬計民眾上街抗議。（圖／路透）



阿薩埃爾向路透社表示：「有沒有調查委員會、他會不會坦承錯誤都不重要。重要的是以色列中間派怎麼想，也就是這是一敗塗地的局面，總理必須負責。」

他說：「他會走人，他的整個當權派也會跟著他一起下台。」

以色列「晚禱報」（Maariv）民調顯示，21%以色列人希望尼坦雅胡在戰後續任總理，66%的人希望「其他人」接任總理，13%受訪者尚未決定總理人選。

同一份民調發現，以色列若今天舉行選舉，聯合黨將失去1/3席位，而尼坦雅胡的頭號對手甘茨（Benny Gantz）麾下的中間派國家團結黨（National Unity）則會增加1/3席位，使得甘茨有望擔任總理。

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