13歲女受困加薩「每天逃轟炸」　悲傷吐露：這裡沒有安全的地方

▲加薩地區持續遭以色列軍轟炸。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

以巴7日爆發衝突，以色列報復激進組織哈瑪斯，轟炸加薩地區死亡人數已攀升近3千人，一名住在加薩的13歲少女，講述她生活在那裡的悲慘狀況，每天都在空襲中擔心自己與家人的生命安全，坦言現在的加薩，沒有任何地方是安全的。

英國媒體《鏡報》報導，居住在加薩的13歲少女札伊娜(Zaina)表示，自從以色列對加薩地區展開空襲行動以來，她無法去上學也無法和朋友相聚，每天只能過著不斷逃命的生活。

Girl, 13, trapped in Gaza under Israeli siege shares heartbreaking message https://t.co/lCV3Hg6xLh — The Mirror (@DailyMirror) October 17, 2023

札伊娜表示，自從加薩遭到空襲，她就與其他親友、鄰居斷了音訊，「每個人都被迫搬遷到不同的地方，我們無法得知大家的下落，即使有機會與親友電話聯繫上，也只能快速講幾分鐘而已」。

札伊娜和家人放棄家園，逃到以色列當局聲稱會相較安全的南部地區，但她卻表示，「不，這裡沒有比較安全，他們也在這裡轟炸」，不知道未來還可以逃去哪裡，也不知道哪裡才是安全的，她希望外界能夠知道這些發生在加薩的事情，「加薩到處都被轟炸，沒有一處是安全的，成千上萬的無辜者死亡」。

▼許多悲傷的巴勒斯坦民眾正在哀悼親人的死。（圖／達志影像／美聯社）