加薩醫院恐怖血洗　3寶媽目睹「平民屍體交疊」慘劇：就像一堆肉

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭空襲轟炸，有消息稱造成500名巴勒斯坦平民死亡。英國《鏡報》採訪到一名曾在這間醫院工作的加薩婦女，她說空襲後目睹的是人們的屍體像「肉塊」一樣堆積起來的恐怖景象，爆炸威力將她震倒，醫院內部到處都是血肉與火焰。

這名不願透露姓名的母親告訴《鏡報》，她家距離阿里阿拉伯醫院僅15分鐘路程空襲當晚她剛把3個女兒哄上床睡覺，就聽見「與過去完全不同的」巨大爆炸聲，而且每秒鐘都不斷有爆炸聲，「我們心想，不，不可能會是醫院（被炸）吧。但他們確實轟炸了醫院。」這名婦女疫情期間曾在醫院工作，她真心祈禱她的前同事都能活著。

▲加薩阿里阿拉伯醫院遭空襲，傷者被送往希法醫院（Shifa Hospital）。（圖／路透）

婦女說，這次轟炸與以往任何一次都不一樣，過去經常聽到附近的爆炸聲，但這次爆炸巨響大到她以為自己的房子要被炸爛了，且爆炸威力震撼了她家窗戶，「我被向後震倒」、「我好像被彈到幾公尺外」。

她繼續說，炸彈掉進醫院內部，四處都在著火與爆炸，「人們就是一堆肉，堆疊在彼此身上。到處都是成堆的肉，到處都是血。你無法想像那有多可怕，沒人可以想像。在過去10天裡，我失去了很多人，許多同事、朋友和鄰居都和家人一起去世了。我不想死，不想我的孩子死。」

▲加薩醫院據稱500人被炸死。（圖／達志影像／美聯社）

女兒前一晚醒來時問她，「媽媽，為什麼天空著火了？」轟炸從未停止，她不知道該怎麼回答，最後她回說，「因為我們沒有電，他們為我們照亮了天空。」這名母親表示，她太害怕了，不敢告訴孩子每一棟樓隨時可能被炸毀，「覺得心跳都要停止了。我們不會搬家，所以如果有炸彈落在我們的房子上，那就這樣吧。」

這名婦女還分享了空襲過後的情況，她說，「街上到處都是救護車，很多人進進出出，每個人都在努力做點什麼，大家試圖把其他人從廢墟下抬出來。我們只是普通人，有正常的生活，正常的夢想，正常的工作，努力地想在平靜中撫養我們的孩子。」