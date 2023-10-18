　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩醫院恐怖血洗　3寶媽目睹「平民屍體交疊」慘劇：就像一堆肉

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭空襲轟炸，有消息稱造成500名巴勒斯坦平民死亡。英國《鏡報》採訪到一名曾在這間醫院工作的加薩婦女，她說空襲後目睹的是人們的屍體像「肉塊」一樣堆積起來的恐怖景象，爆炸威力將她震倒，醫院內部到處都是血肉與火焰。

這名不願透露姓名的母親告訴《鏡報》，她家距離阿里阿拉伯醫院僅15分鐘路程空襲當晚她剛把3個女兒哄上床睡覺，就聽見「與過去完全不同的」巨大爆炸聲，而且每秒鐘都不斷有爆炸聲，「我們心想，不，不可能會是醫院（被炸）吧。但他們確實轟炸了醫院。」這名婦女疫情期間曾在醫院工作，她真心祈禱她的前同事都能活著。

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲加薩阿里阿拉伯醫院遭空襲，傷者被送往希法醫院（Shifa Hospital）。（圖／路透）

婦女說，這次轟炸與以往任何一次都不一樣，過去經常聽到附近的爆炸聲，但這次爆炸巨響大到她以為自己的房子要被炸爛了，且爆炸威力震撼了她家窗戶，「我被向後震倒」、「我好像被彈到幾公尺外」。

她繼續說，炸彈掉進醫院內部，四處都在著火與爆炸，「人們就是一堆肉，堆疊在彼此身上。到處都是成堆的肉，到處都是血。你無法想像那有多可怕，沒人可以想像。在過去10天裡，我失去了很多人，許多同事、朋友和鄰居都和家人一起去世了。我不想死，不想我的孩子死。」

▲▼以色列空襲加薩醫院，造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院據稱500人被炸死。（圖／達志影像／美聯社）

女兒前一晚醒來時問她，「媽媽，為什麼天空著火了？」轟炸從未停止，她不知道該怎麼回答，最後她回說，「因為我們沒有電，他們為我們照亮了天空。」這名母親表示，她太害怕了，不敢告訴孩子每一棟樓隨時可能被炸毀，「覺得心跳都要停止了。我們不會搬家，所以如果有炸彈落在我們的房子上，那就這樣吧。」

這名婦女還分享了空襲過後的情況，她說，「街上到處都是救護車，很多人進進出出，每個人都在努力做點什麼，大家試圖把其他人從廢墟下抬出來。我們只是普通人，有正常的生活，正常的夢想，正常的工作，努力地想在平靜中撫養我們的孩子。」

►伊斯蘭聖戰組織「否認炸加薩醫院」！　嗆以色列說謊抹黑

►煉獄場景曝光！　加薩醫師「擠在屍堆中間」開記者會

►以色列鬆懈戒備遭血洗！內閣遭民眾怒罵　總理戰後難連任

ET快訊
飛機最髒2地方！　空姐目睹「沒塞好就流出來」
爸媽遭砍雙亡　7歲兒安親班上課躲一劫
中華隊火球男遭控劈腿無套！　警方回應了
NONO被爆「下面很大」驗身！　小紅老師點出1疑惑
「L姓球星」也涉地下賭盤！　吳季穎打假球鐵證曝
「這新聞蠻久了！」籃球網紅爆：有些球員現在應該很挫
林襄驚爆孫生「晚上鳥沒啥用」！抖出分手原因：可以問Wendy

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機長廣播「有人拉在廁所地板上」　易捷航空深夜停飛

加薩醫院被炸！黎巴嫩民眾「放火燒聯合國辦公室」　美急升旅遊警戒

英首相蘇納克最快「明訪以色列」！　馬克宏：考慮中

便宜又沒飯店罪惡感　Airbnb竟成偷情男女首選

俄外長今訪北韓　路透：為普丁出訪平壤前做準備

3大陸留學生在日「爆買2.5億」奢侈品　1理由遭追稅2500萬

13歲女受困加薩「每天逃轟炸」　悲傷吐露：這裡沒有安全的地方

冤獄16年剛領2600多萬賠償金　他遇攔查「被警察當場射殺」

急診室值班「家園突然被轟炸」　醫生爸在太平間找到6歲兒屍體

結婚才知丈夫是女的！她遭死亡威脅難脫身　忍20年結局超悲傷

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

阿亮雞排「宣布降價」客人來挺　台中佛心老闆凍漲1年原因曝

出去買早餐！2姊弟卻遇惡火　媽懊悔：怕他們餓...才5分鐘

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

楊奇煜終於盼到女團：手都在抖XD　牙齒卡渣大落漆..李佳穎好物神救援

18歲車手取20萬被逮捕　嚇到失禁…褲子濕一半

機長廣播「有人拉在廁所地板上」　易捷航空深夜停飛

加薩醫院被炸！黎巴嫩民眾「放火燒聯合國辦公室」　美急升旅遊警戒

英首相蘇納克最快「明訪以色列」！　馬克宏：考慮中

便宜又沒飯店罪惡感　Airbnb竟成偷情男女首選

俄外長今訪北韓　路透：為普丁出訪平壤前做準備

3大陸留學生在日「爆買2.5億」奢侈品　1理由遭追稅2500萬

13歲女受困加薩「每天逃轟炸」　悲傷吐露：這裡沒有安全的地方

冤獄16年剛領2600多萬賠償金　他遇攔查「被警察當場射殺」

急診室值班「家園突然被轟炸」　醫生爸在太平間找到6歲兒屍體

結婚才知丈夫是女的！她遭死亡威脅難脫身　忍20年結局超悲傷

木曜女神公開護航陳勢安　親揭「私下關係」開嗆蔡哥：講話注意！

IEAT、ASOA攜手合作　創全台唯一Buy America入口專網

威馬汽車創辦人傳跑路！公司澄清：近期工作重心在海外

薪水全進「愛情帳戶」匯174萬分手只剩592元　高雄男超傻眼

害人害己！製毒師躲東勢山區鐵皮屋煉毒　遭逮時全身快潰爛光

免費心理諮商已「破8千人」使用　北市達轉介風險占30%

鴻海進軍台灣電動車市場展企圖　劉揚偉：目標市佔率10%

草蓆未包垃圾袋遭拒！新莊男火大用丟的　砸中清潔隊員背部挨告

小份賣130！一中街鹹酥雞攤「嫌貴註定窮一輩子」　網傻眼：咬我啊

歡迎老友普丁連3次出席一帶一路　習近平：向2000億美元目標邁進

國際熱門新聞

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

加薩醫院遭炸500死　約旦取消峰會拒見拜登

聯合國：以色列撤離令違反國際法　加薩

特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

乩童施法迷昏信徒性侵　監控曝已百女受害

加薩醫院遭空襲「拜登回應了」

煉獄！加薩醫師「屍堆中」開記者會

手機可「整晚充電」？專家解答了

美名校學生多同情哈瑪斯　猶太政商家族斷捐款

男被宣布死亡！數小時後在醫院「復活」

哈瑪斯首釋放人質影片！　以色列21歲女現況曝

以色列祭兒歌酷刑　哈瑪斯聽到筋疲力盡

以巴衝突4100死　哈瑪斯1高階指揮官喪命

更多熱門

相關新聞

德總理搭機離開以色列「遇空襲」！

德總理搭機離開以色列「遇空襲」！

德國總理蕭茲17日出訪以色列，成為哈瑪斯突襲後首位訪問以色列的外國領袖。然而他17日晚間準備搭機離開並飛往埃及時，機場卻突然遭到空襲，現場頓時傳出警報，同行記者與隨行人員全都驚慌地趴在停機坪避難，而蕭茲本人則緊急被安排下機，並前往避難所躲避。

媽在2孩面前被哈瑪斯射殺　屍體藏引爆裝置

媽在2孩面前被哈瑪斯射殺　屍體藏引爆裝置

以色列鬆懈戒備遭血洗　總理戰後難連任

以色列鬆懈戒備遭血洗　總理戰後難連任

煉獄！加薩醫師「屍堆中」開記者會

煉獄！加薩醫師「屍堆中」開記者會

拜登堅持訪以色列　行程曝光

拜登堅持訪以色列　行程曝光

關鍵字：

加薩醫院加薩以色列哈瑪斯以巴衝突巴勒斯坦人

讀者迴響

熱門新聞

與王品同天生日用餐免費！

台南警「劈腿4女」偷拍47秒　現又考上警察

筋肉媽媽驚爆「已離婚」！

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

PLG球評突怒發IG「沒資格在台灣打球！」

即／蘋果無預警推出平價Apple Pencil

得獎YTR沒出席引爭議！呱吉深夜解答

震撼彈！布蘭妮驚爆「為賈斯汀墮胎」

吳季穎承認打假球私訊曝　放水價碼超驚人

NONO逼問：大不大　北檢勘驗「身體特徵」

網紅7寶媽被爆讓小孩「生吃山羌肝」

修機車女大生道歉了「認知錯誤沒聽清」！

火球男國手遭控劈腿無套　校方回應了

中華郵政徵人！月薪最高53K

裕隆千金IG限動放閃　暈戀放水球星吳季穎

更多

最夯影音

更多
妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！
修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面