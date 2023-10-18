急診室值班「家園突然被轟炸」　醫生爸在太平間找到6歲兒屍體

▲以色列空襲，造成加薩地區2千多人死亡。（圖／路透社）
記者李振慧／綜合報導
以色列7日遭哈瑪斯攻擊，隨即對加薩地區展開轟炸，雙邊均造成大量死傷。巴勒斯坦一名醫生正在醫院值班時，發現6歲兒子也在空襲中受傷，他焦急地在急診室中四處尋找兒子身影，最後卻被帶到太平間才終於找到兒子屍體。
英國媒體ITV報導，空襲事件發生時，巴勒斯坦醫生穆薩(Mohammed Abu Moussa)正在急診室工作，得知有民眾遭空襲炸傷，已經被送來醫院，他表示，「我當時聽到爆炸聲，似乎是從我住的地方傳來，他們告訴我有人傷亡，我不清楚發生了什麼事，但有不祥的預感」。
Atrocity is followed by atrocity and children are followed to their graves by their parents.— (@RedbrickedSlums) October 16, 2023
Moment Palestinian doctor is forced to identify son killed in airstrike while on shift at hospitalhttps://t.co/VwcFXjq2De
穆薩發現原本在家中看電視的妻子與女兒渾身是血，被抬進病房接受治療，他簡單安慰家人後，立即去尋找6歲兒子尤瑟夫(Yousef)，然而兒子卻不在任何病床或走廊上，最後他被帶進了停屍間。
最新消息傳出，加薩擠滿病患的阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital)17日遭到轟炸，造成至少500人死亡，哈瑪斯聲稱這起攻擊是一場可怕的屠殺，以色列軍則否認，堅稱爆炸是哈瑪斯的火箭彈失誤所造成。
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