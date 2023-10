急診室值班「家園突然被轟炸」　醫生爸在太平間找到6歲兒屍體

▲以色列空襲,造成加薩地區2千多人死亡。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

以色列7日遭哈瑪斯攻擊,隨即對加薩地區展開轟炸,雙邊均造成大量死傷。巴勒斯坦一名醫生正在醫院值班時,發現6歲兒子也在空襲中受傷,他焦急地在急診室中四處尋找兒子身影,最後卻被帶到太平間才終於找到兒子屍體。

英國媒體ITV報導,空襲事件發生時,巴勒斯坦醫生穆薩(Mohammed Abu Moussa)正在急診室工作,得知有民眾遭空襲炸傷,已經被送來醫院,他表示,「我當時聽到爆炸聲,似乎是從我住的地方傳來,他們告訴我有人傷亡,我不清楚發生了什麼事,但有不祥的預感」。

Atrocity is followed by atrocity and children are followed to their graves by their parents.



Moment Palestinian doctor is forced to identify son killed in airstrike while on shift at hospitalhttps://t.co/VwcFXjq2De