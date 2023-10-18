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巴黎治安亮紅燈！　英國女警「艾菲爾鐵塔旁」遭歹徒持刀性侵

▲▼艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）下方的戰神廣場（Champ-de-Mars）是國際知名景點。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾菲爾鐵塔下方的戰神廣場（Champ-de-Mars）是國際知名景點。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

法國為了2024年巴黎奧運正積極改善國內治安，但似乎成效有限。英國一名女警趁著休假期間跟友人一起去巴黎旅行，沒想到就在她單獨準備到艾菲爾鐵塔附近的廁所時被歹徒盯上，拿出刀子威脅性侵得逞。

根據《每日星報》報導，英國一名23歲女警日前休假和朋友一起到巴黎旅行，當天晚上接近午夜時，她和朋友正在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）下方的戰神廣場（Champ-de-Mars），當時她和朋友短暫分開，準備獨自去上廁所，沒想到卻被歹徒盯上，持刀強行在草叢內性侵她。

女警表示，當時她原本想奮力反擊，豈料對方卻拿出刀子威脅，為了自身安全著想，只能被迫放棄抵抗，等到對方犯後逃跑，才立刻跟著朋友到警局報案。巴黎第七派出所警察得知犯人特徵後，隨即在一小時內逮到犯人。

巴黎戰神廣場就位於艾菲爾鐵塔的正下方，一大片青綠草地是當地知名景點，許多遊客和當地人都會前往此處野餐休憩，而此事件過後，當地警方也已加派人力巡邏。

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