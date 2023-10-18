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拜登堅持訪以色列！　白宮發言人：將與總理、戰時內閣會面

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登訪問以色列前夕，加薩走廊北部一間醫院遭到轟炸，造成超過500人死亡，約旦隨即取消原訂舉行的中東3國峰會。白宮國家安全會議發言人表示，拜登平安抵達以色列後才會公布詳細行程與時間，目前確認會與以色列戰時內閣會晤，同時與親人被押為人質的以色列家庭會面，同時將以「朋友」的身分向以色列提出「尖銳」的問題，淡化了達成難民協議或釋放人質的預期成果。

根據BBC、CNN報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）目前已抵達以色列，他在空軍一號上向記者表示，拜登將會和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行雙邊會晤，接著會與以色列戰時內閣見面。柯比提到，拜登有機會見到一些勇敢應對哈瑪斯襲擊的以色列前線人員，另外也會和親人被押為人質的以色列家庭見面。

▲▼美國總統拜登搭乘空軍一號前往以色列。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登搭乘空軍一號前往以色列。（圖／達志影像／美聯社）

柯比指出，在雙邊會晤中，拜登將從以方角度了解當地局勢，更重要的是了解他們在未來幾天或幾周的目標與計劃。柯比也強調，拜登可能會向以色列提出一些尖銳的問題，而這些問題並非反對以色列，而是本著與以色列真正且深厚的友誼精神進行，「他會以真正朋友的身分向以色列詢問。」

另外，消息人士透露，拜登此行的重點將使處理複雜的局勢，而非有具體的成果，對於非常重視個人外交的拜登來說，他的出席是為了顯示美國與最親密盟友的團結，阻止該地區出現第二條戰線，從行程內容也可發現，美方淡化了這次訪問可能會立即達成難民協議或釋放被押人質的預期成果。

拜登此行原訂前往約旦首都安曼（Amman）與約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah IIof Jordan）、埃及總統塞西與巴勒斯坦自治政府（Palestinian National Authority）總統阿巴斯會面，但受到加薩醫院襲擊影響，約旦隨即取消了這次峰會。

柯比表示，拜登將在回國的飛機上和塞西（Abdel Fattahel-Sisi）、阿巴斯（MahmoudAbbas）進行通話。

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