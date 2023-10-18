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媽在2幼孩面前被哈瑪斯射殺　「屍體藏引爆裝置」誘殺以色列軍

媽在2幼孩面前被哈瑪斯射殺　「屍體藏引爆裝置」誘殺以色列軍人。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子在孩子面前被哈瑪斯殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

以色列7日遭激進組織哈瑪斯攻擊，來自加拿大的33歲女子阿迪(Adi Vital-Kaploun)在2名年幼孩子面前遭哈瑪斯殺害，還在她的屍體上放引爆裝置藏在床底下，只要被移動就會立即爆炸，行徑十分冷血。

阿迪的好友迪娜(Dina Zaslacski)向媒體表示，哈瑪斯7日闖進阿迪家中，在4歲男童尼格夫(Negev)與4個月大男嬰埃謝爾(Eshel)面前將她射殺，「他們在她身上安裝炸彈，而她的爸爸也在房裡，感謝老天爺，幸好她父親沒有開門」。

迪娜表示，尼格夫雖然年幼，但他親眼目睹母親被射殺，而且一切都記得很清楚。女鄰居阿維塔爾(Avital Aldjem)表示，她原本躲在家中，最後仍被哈瑪斯找到，遇到了阿迪2名年幼的孩子，眾人一起被強押前往加薩途中，尼格夫突然尖叫大喊不想去那裡，最後被一名哈瑪斯成員釋放。

阿維塔爾回憶，被俘虜的一路上她目睹家園被炸毀，哈瑪斯成員到處開槍，「一切都被摧毀了，到處都是血」，她與2名孩童被釋放後，3人一起躲在沙丘中以躲避其他的哈瑪斯巡邏隊，最後終於成功返家。

阿維塔爾表示，尼格夫曾被哈瑪斯當作「人肉盾牌」導致腳部中彈，目前正在醫院接受治療，並且已經與倖存下來的父親團聚。親友們原本以為阿迪是遭到哈瑪斯綁架，3天後才在兒子床底下找到她的屍體。

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