煉獄場景曝光！　加薩醫師「擠在屍堆中間」開記者會

加薩醫院被轟炸,罹難者遺體被放置在地上。



記者吳美依/綜合報導

加薩北部的阿里阿拉伯醫院(Al-Ahli al-Arabi Hospital)17日遭到空襲,據稱導致500人死亡,轟炸現場宛如煉獄,當地醫師在「滿地屍袋之間」開記者會的畫面,也震驚全球。

►►►以下畫面可能造成不適,請斟酌觀看。◄◄◄

Doctors from the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza hold a press conference among the bodies of those slaughtered in the Israeli strike.



The most surreal zoom out I have ever seen. pic.twitter.com/faovWQvSDk