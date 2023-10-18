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煉獄場景曝光！　加薩醫師「擠在屍堆中間」開記者會

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院被轟炸，罹難者遺體被放置在地上。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到空襲，據稱導致500人死亡，轟炸現場宛如煉獄，當地醫師在「滿地屍袋之間」開記者會的畫面，也震驚全球。

►►►以下畫面可能造成不適，請斟酌觀看。◄◄◄

根據外媒拍攝畫面，院方在空襲後舉行記者會，一名醫師站在屍堆之間，向各國媒體說明情況，身旁人員表情凝重。根據外型研判，其中許多都是年幼孩童的遺體。

《每日郵報》報導，阿里阿拉伯醫院接受聖公會（Anglican Church）資助，遭到轟炸時，除了傷患之外，還收容了多達6000名巴勒斯坦人。

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列空襲加薩醫院，造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

阿里阿拉伯醫院院長塞爾米亞（Mohammed Abu Selmia）表示，救護車與私人車輛把約350名傷患送往加薩市（Gaza City）西法醫院（Shifa Hospital），但那裡已經因為其他攻擊湧入的傷患而瀕臨崩潰，「我們在一個小病房裡塞了5張病床。我們需要設備、藥物、病床，我們需要所有的東西。」他也警告，醫院發電機燃料將在18日耗盡，「我認為，加薩的醫療部門將在幾小時內崩潰。」

加薩走廊消息人士告訴《路透社》，這場空襲中約有500名巴勒斯坦人喪生。但市，各外媒及消息來源出現不同死傷數據。

空襲過後，巴勒斯坦、哈瑪斯及多個阿拉伯國家譴責以色列，中東與北非多地也爆發示威。與此同時，以色列指控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭彈故障，才會摧毀醫院。不過，後者已經嚴厲否認，並直指以色列的指控「虛假且毫無根據」。

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲據稱這場空襲造成約500人死亡。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽表示，「WHO強烈譴責對於加薩北部阿里（阿拉伯）醫院的攻擊。稍早通報表明數百人死傷」，並呼籲立即保護平民。以色列總理納坦雅胡則稱，「全世界都應該知道：是加薩的野蠻恐怖份子攻擊在加薩的醫院，而非以色列國防軍。那些殘暴謀殺我們孩子的人，也在謀殺他們自己的孩子。」

以色列7日遭哈瑪斯突襲，導致境內1400多人身亡、約200人遭挾持，該國隨後展開報復行動，對人口密集的加薩地區發動一系列空襲，造成近2800名巴勒斯坦人喪生，逾百萬人被迫逃離家園，人道主義危機迫在眉睫。

 
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