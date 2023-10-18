俄女護士「病房內做愛」　男患者偷情爽完慘了！遭偷拍勒索330萬

▲國外護士與已婚的男性患者發生不當關係，並以照片作為要脅，索取巨額錢財。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名護士除了照護工作，竟對病患設下桃色陷阱。俄羅斯一名42歲已婚男子在莫斯科一家醫院接受泌尿科治療時，遇到一名同樣是42歲的護士，當地媒體形容她外貌美麗。男子不只對她有性幻想，住院期間還真的與她發生性關係，結果事後遭到護士威脅索討約新台幣330萬元鉅款，否則就要揭穿一切。

據每日星報報導，這名被稱呼為卡提雅（Katya）的女護士，據信在俄羅斯老年學研究和臨床中心（Gerontological Research and Clinical Centre）工作時，引誘了正在接受泌尿科治療的男性患者尼科拉（Nikolai）。當地媒體指出，「當醫生治療他的泌尿生殖器官，美麗的護士卡提雅建議了另一種方法。」

報導稱，卡提雅巡房時，待在尼科拉病房的時間比其他病患都還要更久，「他意識到自己的性幻想，很快就變得更強壯，且身體開始復原」。然而尼科拉沒想到的是，卡提雅竟然偷拍彼此在病房私密約會的照片，用來向他勒索錢財，否則就要向他的妻子揭穿這一切。

報導還指出，卡提雅要求的金額極高，約達8.4萬英鎊（約新台幣330萬元），尼科拉試圖說服她對外保密並且讓他分期付款，據了解，尼科拉已先行支付她840英鎊（約新台幣3.3萬元）。

卡提雅雖然一再堅稱自己「愛」他，卻仍同時威脅尼科拉，除非他離婚，不然就要請在俄羅斯情報單位聯邦安全局（FSB）工作的朋友來「確保」他會全額付款。由於卡提雅的要求越來越嚴苛，尼科拉最終受不了才去警察局報案。據報導，警方已經開始調查，若卡提雅被依敲詐勒索定罪，就將面臨牢獄之災。

與此同時，卡提雅據信已經在尼科拉的私人病房裡，向他的妻子揭穿兩人發生不倫關係。