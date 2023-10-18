天花板掉落！竟揭穿「陌生男」半裸睡上面　美店員嚇壞報警

記者張寧倢／編譯

美國奧克拉荷馬州一家商店員工9月上班時發現，天花板層板掉落，監視器錄影系統也被破壞，懷疑有人搶劫而報警。不料，警察到場後卻發現，有一名無家可歸的半裸男子藏在天花板上方的空間，還假裝睡覺以躲避逮捕。

▲美國一名無家可歸的男子被發現在商店天花板上睡覺。（圖／翻攝自Norman Police Department）

根據紐約郵報報導，奧克拉荷馬州諾曼市警方（Norman Police Department）公布隨身密錄器畫面，41歲的無家者希克曼（Philip Hickman）躲在當地一家販售冰品與乳製品的商店天花板上。店員於9月9日早晨6點左右報警稱，店裡的天花板層板掉落，錄影系統設備損壞，可能發生過搶劫案。

影片中可聽見一名警察表示，「天花板上有個假人」，隨後他發現那是一名男子時驚呼，「天哪，我不知道他怎麼會那樣躺在那裡。」消防員架起梯子進入天花板上方空間，試圖接近希克曼，但他躺在支撐屋頂與屋瓦的結構上，還假寐以躲避被捕。

一名緊急部門人員說，「我們無法讓他移動或做任何事，我們不知道怎麼把他弄下來。」然而，不久後就看到希克曼從梯子上灰頭土臉地走下來，裸著上身，只穿了牛仔褲和戴著棒球帽。警方將他上銬，過程中希克曼沒有發言，僅帶著禮貌告知警方他的個人資料，隨後就被帶走。

目前尚不清楚希克曼是如何進入建築的，因為現場未發現強行入侵的跡象。據報導，警方宣稱他造成了大約1000美元（約新台幣3.2萬元）的損失，但希克曼並未偷取店內商品，也沒有吸毒，警方懷疑他只是想找個溫暖的地方睡覺，案件仍在調查中。