伊斯蘭聖戰組織「否認炸加薩醫院」！　嗆以色列說謊抹黑

▲加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到轟炸，粗估至少造成500名巴勒斯坦平民慘死，巴勒斯坦當局與許多阿拉伯國家公開譴責以色列，但以色列軍方卻不願承認，並指明是巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰」發射故障火箭才會導致醫院被炸。對此，該組織嚴厲否認，並直指「敵人」以色列提出的指控「虛假且毫無根據」。

根據《法新社》報導，加薩阿里阿拉伯醫院遭轟炸時，院內還有大量醫護、病患以及無家可歸的人，粗估至少造成500人死亡，因此也引發全球譴責與憤怒。由哈瑪斯管理的衛生部聲稱以色列是此次醫院空襲事件的幕後黑手，巴勒斯坦與多個阿拉伯國家炮口一致譴責以色列的非人道行徑。

▲▼被轟炸的醫院接受大量病患，並為無家可歸的難民提供庇護。（圖／達志影像／美聯社、路透）

對此，以色列堅決否認並撇清關係，強調事發當時以色列軍隊並未在醫院附近執行空中任務，且擊中醫院的火箭炮與以軍的火箭炮並不相符。以色列更堅稱是伊斯蘭聖戰組織發射失敗的火箭。

以色列國防軍（IDF）聲稱，「經過嚴謹的審視過後，我可以說以我們現在有的資訊，我們有信心，而根據我們所掌握的情報指出，這是伊斯蘭聖戰士發射失敗的火箭炮導致的。」IDF點名的伊斯蘭聖戰士正是巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰」。

伊斯蘭聖戰稍早也做出回應表示，「猶太復國主義敵人正在極力逃避為他們犯下的殘酷屠殺負責，他們透過一貫的手法，編造謊言，轟炸了加薩阿里阿拉伯醫院，並將責任歸咎於巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰運動。因此我們確認敵人提出的指控是虛假和毫無根據的。」

伊斯蘭聖戰強調，「醫院是在空襲威脅下被以色列要求撤離，而造成悲劇的確也是以色列軍機投下的炸彈。」該醫院早前曾經收到以色列國防軍的撤離命令，然而加薩地區整體局勢不安全，且院內許多患者情況危及，缺乏救護車、醫護人員、病床及替代避難住所，以色列軍隊的疏散命令根本難以執行。

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