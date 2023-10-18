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烏克蘭「首射」美援ATACMS飛彈　澤倫斯基感謝拜登：已證明能力

▲▼拜登與澤倫斯基出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基證實使用美國援助的遠程飛彈。圖為拜登與澤倫斯基出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美方官員消息指，美國近日秘密提供烏克蘭陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）遠程飛彈，另有報導稱ATACMS摧毀了俄羅斯在占領區部署的9架直升機。烏克蘭總統澤倫斯基17日談話中感謝拜登政府，證實烏克蘭的確動用了美援ATACMS飛彈，還稱「ATACMS已經證明了它的能力。」

綜合BBC、CNN報導，多名美國官員先前透露，美國提供的ATACMS飛彈近日秘密運抵烏克蘭，使烏軍能打擊以前無法觸及的目標。美國官員17日則向CNN表示，烏克蘭已經使用了ATACMS，部分型號最大射程達186英里（近300公里），攻擊了俄羅斯在烏東地區別爾江斯克（Berdyansk）與盧甘斯克（Luhansk）機場。

▲美國援助烏克蘭陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。（圖／取自Lockheed Martin官網）

烏軍17日發文宣稱，已摧毀俄軍9架直升機、一處彈藥庫與一個防空發射器，造成數十名俄軍士兵傷亡，但沒有具體說明是否使用ATACMS飛彈。不過，澤倫斯基在當晚發布的每日談話中提到，「今天，我要特別感謝美國，我們與拜登總統的協議正在執行。正在非常精確地被執行中──ATACMS已經證明了它的能力。」

BBC報導提到，儘管澤倫斯基已證實烏克蘭首次使用美國提供的ATACMS飛彈，但他並沒有詳細說明發射的時間與地點。美國國安會發言人華森（Adrienne Watson）17日聲明也證實，美國最近已向烏克蘭提供一種射程達165公里的ATACMS飛彈，作為美國對基輔人民捍衛領土的支持，可大大提升烏軍戰場能力，而不危及美國軍事準備。

法新社報導則指出，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）18日表示，美國向烏克蘭提供ATACMS遠程飛彈是個「重大錯誤」（grave mistake），蓄意向公眾隱瞞的行動將帶來最為嚴重的後果。

據美聯社先前報導，由於擔心美俄關係緊張，美方提供烏克蘭的飛彈型號遠低於ATACMS可達的最大射程，但交付的飛彈可攜帶集束彈藥，可以從空中釋放數百枚小型炸彈，而非單一彈頭。集束炸彈因使用上可能威脅平民而具爭議，被100多國禁用。

►拜登擬追加3.2兆元預算　國防援助以、烏和台灣

►路透：美國將援烏「裝有集束炸彈」遠程飛彈　一次可射400枚小炸彈

►美媒：美國將援烏克蘭ATACMS長程飛彈　射程逾300km

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