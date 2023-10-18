德總理搭機離開以色列「遇空襲」！　記者倉皇抱頭趴停機坪避難

▲德國總理蕭茲出訪以色列，準備搭機離開時遇到空襲警報。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

德國總理蕭茲17日出訪以色列，成為哈瑪斯突襲後首位訪問以色列的外國領袖。然而他17日晚間準備搭機離開並飛往埃及時，機場卻突然遭到空襲，現場頓時傳出警報，同行記者與隨行人員全都驚慌地趴在停機坪避難，而蕭茲本人則緊急被安排下機，並前往避難所躲避。

根據《政客》、《以色列日報》報導，蕭茲17日晚間結束訪以行程，並準備從特拉維夫市附近的本古里安機場（Ben Gurion Airport）飛往埃及開羅，然而當蕭茲與其他代表團成員正在進行登機準備時，卻突然響起空襲警報，包含隨行工作人員與記者在內，整個代表團的成員被迫離開飛機，抱頭趴在停機坪上躲避。

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

蕭茲與隨扈則是在第一時間被安排前往避難室避難。《德國日報》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）在X（前身推特）寫道，「以色列的防空系統攔截了2枚導彈，我親眼看見它在空中爆炸。」

在經過一系列的安全檢查後，蕭茲與其隨行人員才在數分鐘後重新登機，並起飛前往開羅。有隨行記者也上傳了避難當下的畫面，只見一行人慌忙下飛機，並抱頭趴在停機坪。

另一方面，蕭茲訪以期間會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並強調德國將會站在以色列身邊，「以色列的安全是德國的國家利益」，同時警告伊朗不要介入此次戰爭。

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