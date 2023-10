英MI5情報：中國在LinkedIn網路釣魚竊密　接觸2萬英國用戶

▲英國情報單位警告,中國透過網路釣魚謀取機密,接觸2萬名英國LinkedIn用戶。(示意圖/CFP)

文/中央社

英國對內情報機關「軍情五處」(MI5)首長麥卡勒姆說,中國政府人員企圖透過職場社群平台LinkedIn謀取科技及其他領域祕密,曾因此被中方接觸的英國LinkedIn使用者估計約2萬人。

麥卡勒姆(Ken McCallum)說,中方涉及的產業間諜行為規模可觀,評估約1萬家英國企業面臨風險,特別是在人工智慧(AI)、量子運算、合成生物學等中國有意搶先取得優勢的領域。

他說,除了政府與軍事機密,中方對英國新創企業也日益感興趣,其中包括學術研究衍生企業。

麥卡勒姆是16至17日在加州參加由美國聯邦調查局(FBI)主辦的「五眼聯盟」(Five Eyes)對內情報機關首長峰會期間,對媒體作上述表示。

「五眼聯盟」是情報分享聯盟,成員為英、美、加拿大、澳洲、紐西蘭。16日,在加州出席峰會的情報首長發布大合照,是「五眼聯盟」成立近80年來首次,以強調各國對抗前所未見科技與經濟安全威脅的決心。

FBI表示,這是「五眼聯盟」首次舉辦以新興科技和創新安全為主題的峰會,應邀出席者包括聯盟以外國家的產業界代表、政府官員、學者。情報首長著重與企業界深入討論既有和潛在安全威脅,以及政府與民間可如何擴大強化合作應對。

The #FBI is hosting the leaders of the Five Eyes intelligence partnership – the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand – in a first-ever Emerging Technology and Securing Innovation Security Summit in Palo Alto, the heart of Silicon Valley. https://t.co/03TVPmDtB5 pic.twitter.com/crjNW3Qe6X