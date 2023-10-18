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美國防部釋出畫面！　控中共軍機危險行動次數劇增

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國國防部今天釋出畫面，指控中共解放軍軍機過去幾年在東海與南海的脅迫與危險行為急劇增加，過去2年進行近200次攔截。五角大廈呼籲中國停止這類行動，以避免不必要的意外發生。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天在記者會上公布五角大廈釋出的新解密照片與圖片，顯示共軍軍機的脅迫與危險行為。

▲▼美國國防部17日釋出畫面，指中共軍機（圖）在東海進行脅迫與危險行為。（圖／美國國防部網頁defense.gov）

▲美國國防部17日釋出畫面，指中共軍機在東海進行脅迫與危險行為。（圖／美國國防部網頁defense.gov）

他指出，從2021年秋季以來，情況明顯增加。過去2年這類事件多達180多起，超過前10年總和。如果連同美國盟友與夥伴，類似案件將近300起。

他舉例指出，一架全副武裝的共軍戰機以每小時數百里速度接近美國軍機，距離僅30英尺遠，並在這樣的狹窄距離裡停留15分鐘以上。今年5月，一架共軍軍機飛至美軍軍機前方，導致美軍軍機被迫飛過其尾流。

▲▼美國國防部17日釋出畫面，指中共軍機（圖）在東海進行脅迫與危險行為。（圖／美國國防部網頁defense.gov）

▲美國國防部17日釋出畫面，指中共軍機在東海進行脅迫與危險行為。（圖／美國國防部網頁defense.gov）

瑞特納指控共軍的行動是一場「集中、協調一致」的行動，目的在透過這種危險行為迫使美國改變合法的行動。他指出，這是中國拒絕與美方重啟最高階層軍事交流管道邀請後，共軍採取脅迫性與危險行動的「另一個令人不安的跡象」。

瑞特納表示，共軍的脅迫性與危險行為目的在恐嚇與脅迫國際社會成員放棄國際法規範的權利，違反區域自身期望，可能造成美軍、美方盟友與合作夥伴，甚至解放軍生命面臨危險。共軍進行這些行為的脅迫意圖可能導致意外，而危險的意外可能帶來意外衝突。

他引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，中國能夠也必須完全停止這類行為。美國國防部會持續提高外界認識共軍脅迫性與危險行為，也會繼續尋求與共軍在包括最高層級在內的多層級建立開放的軍事溝通管道，對防止競爭意外演變為衝突至關重要。

不過，瑞特納也強調，美國不會受嚇阻或脅迫，將持續在國際法允許範圍內安全、負責任的飛行、航行與運行，美軍數十年來維持印太區域和平穩定，未來每一天也將繼續這樣做。

一同出席的美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令阿基里諾（John Aquilino）則表示，印太司令部的主要工作在防止衝突，而非挑起衝突，以維持自由開放的印太區域並為區域所有國家帶來和平穩定。

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