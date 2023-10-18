染髮換染劑竟嚴重過敏！　女嚇壞「失明2天」：臉腫像保齡球

▲英國一名女子由於染髮導致嚴重過敏，雙眼更是「失明2天」。（示意圖／CTWANT提供）

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不少長輩都會藉由染髮降低視覺年齡，英國一名49歲女子日前因此嚴重過敏，不得不就醫治療。她也透露，當時面部腫如花栗鼠，更有2天無法睜開眼睛，近乎失明，儘管後來病情痊癒，決定再也不碰染劑。

綜合外媒報導，莎芙隆維爾（Saffron Veal）16歲開始染髮，之前因用含氨的永久性染劑導致過敏，卻被醫師判定是藥物導致；此次為了家庭聚會梳妝打扮，改用半永久性染劑，起初以為沒有問題，結果幾個小時之後，其中一隻眼睛突然失去視力，一照鏡子瞬間嚇傻，「我看起來就像一隻花栗鼠或是一顆保齡球，我沒想到會變得這麼嚴重，我有感到灼熱和瘙癢，當下我就知道這是過敏反應，一切都發生得很快。」

當時家人見狀立刻撥打急救專線，後來醫護人員先在莎芙隆維爾的頭皮塗抹護髮膏，減緩增生的水泡，接著給予服用類固醇與抗組織胺的藥物，但她的面部持續腫脹，甚至完全無法睜開雙眼，因此近乎失明，「我什麼都看不見，頭痛欲裂。」

到了隔天早上，莎芙隆維爾藉由眼睛縫隙的餘光，瞄到仍在浮腫、發癢的頭部，外加脹大的兩側太陽穴，雙眸周圍的皮膚還被撐破，多虧2天後就消腫，視力也在一段時間恢復正常，「左眼有一陣子都是煙霧繚繞，像在水下觀望物體。」如今大病初癒的她，皮膚相較過往鬆弛許多，直呼以後再也不碰染劑。

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