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加薩醫院空襲！真主黨號召「憤怒日遊行」　中東北非多地示威

▲▼加薩醫院遭轟炸，黎巴嫩首都貝魯特出現反以色列抗議活動。（圖／路透）

▲加薩醫院遭轟炸，黎巴嫩首都貝魯特出現反以色列抗議活動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

加薩一間醫院17日遭到空襲，據稱導致500人死亡。此消息迅速點燃伊斯蘭世界怒火，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布「憤怒日」並號召遊行，中東與北非多座城市爆發示威，包括約旦、黎巴嫩、伊拉克、伊朗、葉門、摩洛哥、土耳其、突尼西亞等。

真主黨發布聲明，宣稱以色列對阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）發動空襲，並宣布將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」，呼籲所有阿拉伯及穆斯林國家展開抗議，透過強烈憤怒向全球政府施壓。

此外，真主黨還將這場攻擊歸咎於美國，宣稱拜登訪問以色列是為了掩護該國，「美國要對這場大屠殺，以及猶太復國主義敵人（以色列）犯下的所有罪行，負起直接和全部責任。」

▲▼真主黨支持者。（圖／路透）

▲真主黨支持者揮舞旗幟。（圖／路透）

真主黨是伊斯蘭教什葉派激進組織，1982年在伊朗資助下成立，旨在消滅以色列，並把西方勢力逐出黎巴嫩，如今也是黎巴嫩主要反對派政黨。除了武裝活動之外，該黨還從事一系列社會活動，如建立孤兒院、興辦學校、經營診所和建築公司等。在哈瑪斯7日攻擊以色列後，多次趁隙進犯以色列北部邊境，讓外界擔憂開啟中東衝突的第二戰線。

真主黨發布聲明幾小時後，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）數百人集結在通往美國大使館的廣場，試圖突破安全路障，與安全部隊發生衝突。法國大使館前，也有民眾高舉真主黨旗幟，並且扔擲石頭。

▲▼約旦民眾聚集在清真寺外，聲援加薩的巴勒斯坦人。（圖／路透）

▲約旦民眾聚集在清真寺外，聲援加薩的巴勒斯坦人。（圖／路透）

在約旦，首都安曼（Amman）街頭17日晚間湧現數百名抗議人士，有人集結在以色列大使館附近並試圖「接近」，但被安全部隊使用催淚瓦斯驅離。過去一周，以色列駐約旦大使館附近幾乎每天都有抗議，反對以色列在加薩地區的轟炸。

約旦河西岸主要城市也出現遊行隊伍，包括巴勒斯坦當局所在的雷馬拉（Ramallah），示威者向安全部隊扔擲石頭，對方則以眩光彈回擊。突尼西亞多地出現示威群眾，聲援巴勒斯坦人民，反對以色列對加薩的侵略。

▲▼加薩醫院遭轟炸，伊朗首都德黑蘭的法國大使館前出現反以色列抗議活動。（圖／路透）

▲伊朗民眾出現在法國駐德黑蘭大使館前，抗議加薩醫院遭到轟炸。（圖／路透）

在伊朗首都德黑蘭（Baghdad ），法國及英國大使館外出現抗議人潮，根據伊朗官媒發布的現場影片，群眾高喊「法國、英國、美國和猶太復國主義者，都去死吧。」伊斯法罕（Esfahan）及庫姆（Qom）也出現抗議人潮。

在伊拉克，數百人走上巴格達街頭，高喊反以色列口號。當地安全官員透露，數十名示威者企圖跨越通往綠區的橋樑，但被安全部隊阻擋。巴格達的綠區座落著伊拉克政府辦公室與多個大使館，包括美國大使館。

加薩走廊消息人士告訴《路透社》，約500名巴勒斯坦人在加薩醫院的空襲中喪生。但在各外媒及消息來源中，出現了多個不同的死傷數據。巴勒斯坦官方譴責以色列暴行，以色列官方則指控，是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭彈摧毀醫院。

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