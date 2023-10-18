中東混亂驟升！加薩醫院500死　多國爆發示威抗議

▲巴格達抗議民眾企圖闖入綠區。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加薩醫院遭砲彈轟炸造成500平民死亡，以色列、哈瑪斯互控殺人兇手，而此事件也引爆中東國家多國暴力示威，黎巴嫩抗議民眾更是在美國駐黎巴嫩大使館前與警衛爆發肢體衝突。

CNN報導，根據加薩的巴勒斯坦衛生部發布聲明，目前已知阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）醫院罹難者人數多達500人，該間醫院原先收容數千名被「占領者」強迫撤離而無家可歸的人們。

以色列則宣稱握有相關影音證據，並且堅決否認犯下此暴行，指出根據分析的無人機空拍影片與相關情資顯示，阿里阿拉伯醫院遭炸當時正好是哈瑪斯組織再次大量發射火箭彈的時候，極有可能是火箭彈發射失敗墜落在醫院停車場。

不過人民的怒火已被點燃，在約旦，數以百計的示威者在首都安曼西半部走上街頭抗議。17日晚間一個團體聚集在位於拉拜（Rabieh）地區的以色列大使館，試圖進入大使館範圍內，但被安全部隊抵擋下來。

▲伊斯坦堡人群聚集在以色列大使館前挺巴勒斯坦。（圖／路透）

約旦國營媒體《Petra》也報導，這些抗議民眾試圖接近以色列大使館。約旦安全部隊利用催淚瓦斯驅散人群，2名抗議人士的說法與社群媒體流傳的影片吻合。過去一周以來，以色列大使館前幾乎天天有人抗議。

黎巴嫩方面，同樣數以百計的是為者聚集在廣場，該廣場可步行到美國位於貝魯特的大使館。抗議民眾17日晚間企圖突破障礙物接近美國大使館。

伊拉克方面，大批民眾走上首都巴格達的街頭，並喊著反以色列的標語，巴格達的安全高層告訴CNN，數十名抗議民眾企圖跨越連接到「綠區」（Green Zone）的橋樑通道，但被安全部隊擋下。巴格達的綠區內有伊拉克政府辦公室，以及多個大使館，包括美國大使館。

土耳其伊斯坦堡的以色列大使館前也聚集大批民眾抗議，喊著挺巴勒斯坦、反以色列的標語。