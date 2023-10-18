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加薩醫院遭空襲500死　WHO譴責：攻擊規模「前所未有」

▲▼以色列空襲加薩醫院，造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院遭到空襲，據稱造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）17日譴責了針對加薩醫院的空襲，西岸及加薩代表皮珀科恩（Richard Peeperkorn）直言，「這次攻擊的規模是前所未有的」。他還說，目前加薩的醫療設施已經遭受51次攻擊，導致15名醫療工作者死亡，另有27人受傷。

WHO東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）說，醫院遭到襲擊時，建築物內還有病患、醫護及無家可歸的人。雖然這是收到以色列疏散命令的20間醫院之一，但考慮到目前的不安全局勢，許多患者情況危及，缺乏救護車、醫護人員、病床及替代避難住所，疏散命令根本「不可能執行」。

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

▲外媒形容，這是以色列發動報復攻擊以來，加薩地區最致命的單一事件。（圖／路透）

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）也說，讓加薩醫療工作者陷入「照顧患者」或「逃離自保」的兩難困境，是相當不人道的行為，因為醫師與護士都會選擇病患而非自己。他指出，國際人道主義法律明載，醫療設施不能成為攻擊目標，但「過去一周，我們看到這被一次又一次地違反。這種情況必須停止。」

加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭空襲，據稱導致500人死亡。《路透社》形容，自從以色列轟炸人口密集的加薩走廊，報復哈瑪斯的越境攻擊以來，這是加薩地區最血腥的單一事件。

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