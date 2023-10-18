以巴衝突後首位訪以領袖　德國總理嚴厲警告：伊朗勿捲入

▲德國總理蕭茲訪問以色列，與總理納坦雅胡會面 。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林17日專電

德國總理蕭茲今天出訪以色列，向這個受哈瑪斯攻擊的猶太國家表達支持，他並以嚴厲語氣警告伊朗不要捲入戰爭。

蕭茲（Olaf Scholz）出訪特拉維夫（Tel Aviv），成為巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）襲擊以來首位訪問以色列的外國領袖。

蕭茲在聽以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）描述哈瑪斯武裝分子殺害嬰兒、強暴婦女的暴行後，神情嚴肅表示這些話「讓我們的血液凝固」。

他說，這是朋友遇到困難時的拜訪，此刻德國唯一的位置就是站在以色列的身邊，「以色列的安全是德國的國家利益」。

由於納粹屠殺猶太人的過往，德國對以色列有特殊的歷史責任，這句話表明確保以色列的生存權是德國外交的核心。

隨後蕭茲嚴詞譴責哈瑪斯對以色列的突襲，強調以色列有權自衛對抗恐怖主義，這樣做符合國際法。

除了表達對以色列的堅定支持，蕭茲這次出訪的另一目的是防止衝突擴大到整個中東區域，他尤其警告伊朗不要捲入戰爭。

他說，不應有人以為從外干涉衝突是個好主意，這個訊息德國過去幾天已透過不同管道傳達給對方，「如果真的發生將是嚴重、不可原諒的錯誤」。

以色列出兵進入加薩走廊報復哈瑪斯箭在弦上，蕭茲還呼籲以色列讓人道援助抵達，努力保護平民、避免平民傷亡。

蕭茲離開以色列後前往埃及，討論對加薩走廊的人道援助及援救被哈瑪斯挾持的人質，美國總統拜登（Joe Biden）也將在明天訪問以色列。