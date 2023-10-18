加薩醫院遭空襲「拜登回應了」　表達憤怒悲痛但未究責

記者吳美依／綜合報導

加薩地區一間醫院17日遭到轟炸，據稱導致500人死亡。美國總統拜登將於今（18）日應邀出訪以色列，他在前往途中對此表示「憤怒且深感悲痛」，但未提到究責問題，或者幕後黑手是誰。

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

CNN、《衛報》等外媒報導，拜登17日發布聲明，對加薩醫院空襲案表示哀悼，「我已經和約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）及以色列總理納坦雅胡通話，並指示我的國安團隊繼續蒐集資訊，釐清究竟發生了什麼事。」

▲拜登已經搭上空軍一號前往中東。（圖／達志影像／美聯社）



拜登還說，「美國明確主張在衝突期間保護平民，我們對患者、醫護人員，以及其他在這場悲劇中受傷或死亡的無辜人們表示哀悼。」

這份聲明是在拜登乘坐空軍一號（Air Force One）出訪以色列的途中發布。根據白宮說法，他已經聽取了相關簡報，了解「加薩一間醫院可怕的生命損失」。不過，政府尚未針對誰該為這起空襲負責發表意見。

▲加薩醫院遭到空襲，據稱造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）遭到空襲，巴勒斯坦官方譴責以色列暴行，以色列官方則指控巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）發射火箭彈摧毀醫院。加薩走廊消息人士告訴《路透社》，約500名巴勒斯坦人在空襲中喪生。但在各大外媒及消息來源中，出現了多個不同的死傷數據。

CNN指出，此刻鮮明且精準地反映拜登前往中東面臨多大風險。但美國官員表示，在對這趟以色列出訪「開綠燈」之前，他們已為總統的安全做好艱辛的準備。