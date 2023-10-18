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以色列拒認炸加薩醫院釀500死　稱「解密中」將公開資訊

▲加薩醫院內屍袋滿布。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩醫院內屍袋滿布。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到轟炸，500名巴勒斯坦平民死於非命。巴勒斯坦官方與許多阿拉伯國家齊聲譴責以色列，但以色列堅決否認，並指是激進組織哈瑪斯的火箭彈失誤炸毀醫院，以色列國防軍（IDF）表示，或許會公開情資和原始資料；美方接著指出，已收到以色列分享的資訊。

▲加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

以色列國防軍發言人康禮可思（Jonathan Conricus）中校表示，「我們正在進行解密的過程。」他說還不能保證會分享情資，但有鑑於其重要性，是有可能發生的。

當被問及以色列國防軍是否100％確定，不是以色列的飛彈擊中阿里阿拉伯醫院，康禮可思回應，他就像「任何在戰時面對數以百萬計資訊的人」一樣確定，「但經過嚴謹的審視過後，我可以說以我們現在有的資訊，我們有信心，而我們所掌握的情報指出，這是伊斯蘭聖戰士發射失敗的火箭彈導致的。」

▲▼加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

▲▼加薩走廊在以色列空襲下，儼然成為露天煉獄。（圖／路透）

▲▼加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

以色列軍方發言人哈賈里（Daniel Hagari）少將表示，以色列國防軍掌握了加薩武裝組織的通訊，當中提到這是「伊斯蘭聖戰士活動」，而且無人機空拍影片也顯示，轟炸中心是醫院的停車場，並非醫院建築物。哈賈里表示，以色列國防軍很快就會釋出攔截到的相關影音。

據哈賈里所稱，他無法證實伊斯蘭聖戰士是否故意發射火箭彈或是發射失誤，導致醫院遭炸，但他確實指出醫院遭襲擊的時間點，就是加薩走廊正在發射大量火箭彈的時候。

當被問及阿里阿拉伯醫院附近是否有以色列飛彈襲擊，康禮可思回應，「據我所知是沒有」。哈賈里也表示，在醫院遭到轟炸的前後，以色列國防軍並未下令對該間醫院附近實施任何形式的襲擊，他補充爆炸當時以國空軍只有執行一場空軍任務，但並不在醫院附近，戰機攜帶的彈藥也與無人機拍到在醫院停車場爆炸的飛彈不吻合。

以色列堅決否認轟炸阿里阿拉伯醫院，不過與此同時，聯合國與無國界醫生組織都指出，在過去10天裡，以色列空襲已擊中多個醫療設施、車輛，包括多間醫院與多輛救護車。

爆炸發生後，阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理則斥責這是「駭人罪行，種族屠殺」，並連同譴責支持以色列的國家也要負起責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）則宣布，為醫院罹難「烈士」舉哀3天。

以色列官方進一步表示，已與美國分享關於阿里阿拉伯醫院爆炸的相關資訊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）顧問雷傑夫（Mark Regev）表示，美以雙方已進行過對話，「我們已經與美國人分享我們所掌握的資訊」。

美國總統拜登今（18日）訪問以色列，已聽取全盤的戰場資訊簡報，並將與納坦雅胡會談。

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