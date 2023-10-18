中東局勢升溫　美軍增派戰機艦艇「2000官兵待命支援」

▲美國航母戰鬥群福特號已經抵達地中海東岸。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯的衝突越演越烈之際，拜登政府的國防戰略受到挑戰，在過去一周對中東部署更多部隊和軍事資源，包括航母與戰鬥機中隊。美國軍方17日也下令2000名人員為部署到中東做好準備，展示武力與表達支持。

《華爾街日報》指出，美國一直試圖從該地區抽身，但由於擔心以色列與哈瑪斯的衝突擴大，甚至捲入黎巴嫩真主黨，在華府希望集中注意力應對中俄威脅之際，再度把政策聚焦在中東。儘管近期部署僅為暫時性的，但這場衝突迫使美國重新思考，如何在中東使用其軍事力量，也考驗五角大廈如何繼續支持烏克蘭並關注中國。

《法新社》等外媒報導，美國國防部17日也表示，軍方已將約2000名人員及一系列部隊調整為高度戒備狀態，「這增加了國防部對中東不斷變化的安全環境做出迅速反應的能力」，但目前還沒有做出部署部隊以支持以色列的決定。

▲艾森豪號也前往地中海，與福特號會合。（圖／翻攝自Facebook／USS Dwight D. Eisenhower）



國防部官員說明，這些人員來自美軍各軍種，目前駐紮在中東與該地區以外的地方，包括歐洲，至少其中一些人員能夠進入以色列、支持以軍。但是，美軍不打算執行戰鬥任務，而是承擔如諮詢及醫療協助等任務。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則表示，此部署將使美國「更迅速應對」這場危機。與此同時，白宮也強調不打算將美軍戰鬥部隊派往現場。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，為部署軍隊做好準備是為了發出威懾信號，「我們不希望看到這場衝突升級與擴大。沒有計畫或意圖讓美軍部隊在以色列現場作戰。」

美軍目前已經派遣航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）、航空母艦艾森豪號（USS Eisenhower）前往靠近以色列海岸的國際水域。