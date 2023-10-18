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投資人消化數據　美股平盤作收

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國股市今天平盤作收。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

投資人消化美國超出預期的零售銷售數據和包括大銀行在內的企業財報，美國股市今天平盤作收。台積電ADR跌0.24%、收91.00元。

道瓊工業指數微漲13.11點或0.04%，收33997.65點。

標準普爾指數微跌0.43點或0.01%，收4373.20點。

那斯達克指數小跌34.23點或0.25%，收13533.75點。

費城半導體指數下挫27.848點或0.80%，收3474.664點。

 
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