美常春藤名校學生多同情哈瑪斯　猶太政商家族斷捐款

University of Pennsylvania student taking down posters of kidnapped Israelis - babies, kids - being held in Gaza by Hamas terrorists.



Recognize him? DM us! #UPenn pic.twitter.com/qD5BylJu4q — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 17, 2023

▲賓州大學學生扯下校園內的傳單，內容是遭哈瑪斯恐怖分子綁架的以色列嬰兒與婦女。

記者張靖榕／綜合外電報導

賓州大學（University of Pennsylvania）學生同情巴勒斯坦並譴責以色列，導致前猶他州長、美國駐中國前大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）所代表的亨茨曼家族，公開表明決定停止捐款給賓州大學。賓州大學以外，也有多所美國菁英大學遭遇類似情況。

▲美國前駐中大使洪博培宣布撤回對賓州大學的捐款 。（圖／達志影像／美聯社）

電郵內容最先由賓州大學學生報紙《每日賓州報》（Daily Pennsylvanian）報導，亨茨曼家族將停止捐款給賓州大學。

現年63歲的洪博培曾是美國駐俄羅斯大使、美國駐中國大使，也曾是猶他州州長，他寄給賓州大學校長馬吉爾（Liz Magill）的電郵內容中寫道，賓州大學已經「嚴重偏離軌道，變得幾乎面目全非。」

洪博培譴責大學對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的所做所為沉默，已經是秀出新下限。因此，亨茨曼基金會將停止捐款給賓州大學，「這一直是3個世代的畢業生無比驕傲的來源。我的手足一起加入譴責的行列。」

馬吉爾周日（15日）釋出一項聲明，表示她和賓州大學，都為哈瑪斯恐怖份子對以色列平民犯下的暴行感到驚駭並且予以譴責。

《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報導，多名捐款人也對賓州大學校園內多起反猶主義的活動，校方卻任其發生，因而撤走捐款。

這些捐款人可能也是響應阿波羅全球管理公司（APO-Apollo Global Management, Inc.）執行長羅旺（Marc Rowan）的呼籲，他在上周就宣布將對賓大捐款「1美元」以示抗議，與他2018年向華頓商學院捐贈的5000萬美元天差地遠。

儘管賓大校長與校方都表態譴責哈瑪斯在以色列的暴行，但9月份賓大舉行的「巴勒斯坦文學節」（Palestine Writes Literary Festival），讓校園裡陷入以巴對立的衝突，部分人認為這個節日是為反猶太主義提供一個平台。

美國其他知名學府也出現類似糾紛，與學校立場不同，校園內的學生團體更傾向支持巴勒斯坦，畢業校友、金主則多支持以色列。