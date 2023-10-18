拜登出訪前夕！加薩醫院遭炸500死　約旦臨時取消峰會

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

經美國國務卿穿針引線與以色列總理納坦雅胡敲定，總統拜登將於今（18日）應邀出訪以色列，並預計之後與部分阿拉伯國家舉行峰會。然而17日加薩一間醫院遭到轟炸，導致500人死亡，約旦旋即宣布取消峰會。

綜合外電報導，約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）今晨告訴阿拉伯《半島電視台》，「這個時間點除了阻止戰爭外，做什麼都毫無意義。在這時候舉行峰會對誰都沒有好處。」

拜登原預計今早降落以色列特拉維夫，與納坦雅胡會面，之後趕往訪問阿曼、約旦。在約旦取消峰會後，白宮也回應拜登不會前往約旦。

約旦駐美大使卡瓦爾（Dina Kawar）也向CNN證實，峰會不會舉行，約旦方面已經告知美國政府，因為現在不是時候。

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

加薩走廊一間醫院遭到轟炸，傷亡慘重，已知數百名人員死亡。巴勒斯坦官方譴責以色列空襲暴行，以色列官方則指是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發射的火箭彈摧毀醫院。

美聯社指出若獲得證實，這將是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理則斥責這是「駭人罪行，種族屠殺」，並連同譴責支持以色列的國家也要負起責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）則宣布，為醫院罹難「烈士」舉哀三天。

加薩走廊衛生部門消息人士告訴路透社，約500名巴勒斯坦人在阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）空襲中喪生。

▲醫院內外相當混亂，到處是血跡與散落一地的止血物品。（圖／路透）

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，死者大多是因以色列轟炸而無家可歸的人，也包括病患、婦女和兒童。

以色列軍方則否認發動空襲，反控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）好戰分子發射失敗的火箭擊中這座醫院。

美國五角大廈表示知道有關這項空襲的報導，但是不知道細節，並表示：「我們期待所有像以色列的民主政體維護戰爭法。」