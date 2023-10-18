　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登出訪前夕！加薩醫院遭炸500死　約旦臨時取消峰會

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

經美國國務卿穿針引線與以色列總理納坦雅胡敲定，總統拜登將於今（18日）應邀出訪以色列，並預計之後與部分阿拉伯國家舉行峰會。然而17日加薩一間醫院遭到轟炸，導致500人死亡，約旦旋即宣布取消峰會。

綜合外電報導，約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）今晨告訴阿拉伯《半島電視台》，「這個時間點除了阻止戰爭外，做什麼都毫無意義。在這時候舉行峰會對誰都沒有好處。」

拜登原預計今早降落以色列特拉維夫，與納坦雅胡會面，之後趕往訪問阿曼、約旦。在約旦取消峰會後，白宮也回應拜登不會前往約旦。

約旦駐美大使卡瓦爾（Dina Kawar）也向CNN證實，峰會不會舉行，約旦方面已經告知美國政府，因為現在不是時候。

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲▼加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

加薩走廊一間醫院遭到轟炸，傷亡慘重，已知數百名人員死亡。巴勒斯坦官方譴責以色列空襲暴行，以色列官方則指是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發射的火箭彈摧毀醫院。

美聯社指出若獲得證實，這將是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理則斥責這是「駭人罪行，種族屠殺」，並連同譴責支持以色列的國家也要負起責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）則宣布，為醫院罹難「烈士」舉哀三天。

加薩走廊衛生部門消息人士告訴路透社，約500名巴勒斯坦人在阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）空襲中喪生。

▲加薩醫院遭以色列空襲，造成500人死亡。（圖／路透）

▲醫院內外相當混亂，到處是血跡與散落一地的止血物品。（圖／路透）

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，死者大多是因以色列轟炸而無家可歸的人，也包括病患、婦女和兒童。

以色列軍方則否認發動空襲，反控是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）好戰分子發射失敗的火箭擊中這座醫院。

美國五角大廈表示知道有關這項空襲的報導，但是不知道細節，並表示：「我們期待所有像以色列的民主政體維護戰爭法。」

ET快訊
金剛分手小嫻1年爆新歡！細肩帶辣妹「神似舊愛」中和逛街全被拍
筋肉媽媽驚爆「已離婚」　瘋傳疑有新歡！改名「萬萬」有玄機
嚴凱泰生前愛錶「收藏價值破億」　買到錶商為他量身打造
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
直擊熊霓「一晚會3男」！當街被摟腰搭肩　寶馬男疑宣示主權
台南警「劈腿4女」集夢幻職業！激戰偷拍47秒　現又考上警察
震撼彈！布蘭妮驚爆「為賈斯汀墮胎」　23年前心碎內幕曝光
快訊／國道1號五楊高架火燒車　「遊覽車遭火吞噬」15人驚險逃
三巴颱風估今生成　「雨最多」降溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登擬追加3.2兆元預算　國防援助以、烏和台灣

聯合國安理會今將召開「中東問題會議」　以巴預期發言

中東局勢升溫　美軍增派戰機艦艇「2000官兵待命支援」

美常春藤名校學生多同情哈瑪斯　猶太政商家族斷捐款

投資人消化數據　美股平盤作收

拜登出訪前夕！加薩醫院遭炸500死　約旦臨時取消峰會

「貓狗排泄物沖馬桶」獸醫揭恐怖後果　1招可解

特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

美眾院新議長首輪投票「川普盟友」遭否決　20名共和黨人拒挺

以巴衝突超過4100人死亡　哈瑪斯1高階指揮官遭空襲喪命

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

出去買早餐！2姊弟卻遇惡火　媽懊悔：怕他們餓...才5分鐘

李多慧逛夜市...好吃到發出「大叔聲」　老闆「阿莎力請客」她慌：我有錢～XD

從「迎接室友」看柴愛誰　冷熱分明反應差很大XD

18歲車手取20萬被逮捕　嚇到失禁…褲子濕一半

台中毒蟲遇警盤查心虛逃逸　警騎車上台74線追5km逮人

拜登擬追加3.2兆元預算　國防援助以、烏和台灣

聯合國安理會今將召開「中東問題會議」　以巴預期發言

中東局勢升溫　美軍增派戰機艦艇「2000官兵待命支援」

美常春藤名校學生多同情哈瑪斯　猶太政商家族斷捐款

投資人消化數據　美股平盤作收

拜登出訪前夕！加薩醫院遭炸500死　約旦臨時取消峰會

「貓狗排泄物沖馬桶」獸醫揭恐怖後果　1招可解

特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

美眾院新議長首輪投票「川普盟友」遭否決　20名共和黨人拒挺

以巴衝突超過4100人死亡　哈瑪斯1高階指揮官遭空襲喪命

拜登擬追加3.2兆元預算　國防援助以、烏和台灣

聯合國安理會今將召開「中東問題會議」　以巴預期發言

北市政前顧問爆斂財！　狠詐家長30萬「喬學區」

8歲女童看風景遭光頭男性侵　母怒喊「女兒人生毀掉」！下場曝光

中東局勢升溫　美軍增派戰機艦艇「2000官兵待命支援」

新竹色乩童涉性侵30人竟免關！　還威脅找黑道處理

筋肉媽媽驚爆「已離婚」！瘋傳疑有新歡　改名「萬萬」有玄機

金剛被目擊有新歡「回應了」！得知小嫻近況…反應超真實

小息肉竟是「0期大腸癌」　醫PO照：大家一起抓鬼

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

乩童施法迷昏信徒性侵　監控曝已百女受害

加薩醫院遭炸500死　約旦取消峰會拒見拜登

聯合國：以色列撤離令違反國際法　加薩

貓狗排泄物沖馬桶　獸醫揭恐怖後果

男被宣布死亡！數小時後在醫院「復活」

特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

以巴衝突4100死　哈瑪斯1高階指揮官喪命

手機可「整晚充電」？專家解答了

哈瑪斯首釋放人質影片！　以色列21歲女現況曝

以色列女兵躲藏失敗　遭哈瑪斯集體處決

以色列祭兒歌酷刑　哈瑪斯聽到筋疲力盡

投資人消化數據　美股平盤作收

美眾院新議長首輪投票　「川普盟友」遭否決

更多熱門

相關新聞

美眾院新議長首輪投票　「川普盟友」遭否決

美眾院新議長首輪投票　「川普盟友」遭否決

美國共和黨控制的聯邦眾議院，今天在首輪投票中否決由前總統川普盟友喬登（Jim Jordan）出任眾院議長，加深前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後已癱瘓華府兩週的僵局。

以巴衝突4100死　哈瑪斯1高階指揮官喪命

以巴衝突4100死　哈瑪斯1高階指揮官喪命

聯合國：以色列撤離令違反國際法　加薩

聯合國：以色列撤離令違反國際法　加薩

若當選總統　川普：挺哈瑪斯者將被驅逐

若當選總統　川普：挺哈瑪斯者將被驅逐

以色列祭兒歌酷刑　哈瑪斯聽到筋疲力盡

以色列祭兒歌酷刑　哈瑪斯聽到筋疲力盡

關鍵字：

以色列巴勒斯坦加薩以巴衝突哈瑪斯美國約旦

讀者迴響

熱門新聞

即／蘋果無預警推出平價Apple Pencil

吳季穎承認打假球私訊曝　放水價碼超驚人

愛愛後「必吃3類食物」！泌尿醫激推：隨時能再戰

台南警「劈腿4女」偷拍47秒　現又考上警察

2024「犯太歲4生肖」恐衰整年！破財不斷、小人暗算

即／五楊高架「遊覽車遭火吞噬」　15人逃生

公車開太快急煞　乘客準備下車摔死

裕隆千金IG限動放閃　暈戀放水球星吳季穎

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

中華郵政徵人！月薪最高53K

阿滴親考3大英文檢定！　「超鬼分數」公開：以後再嘴

震撼彈！布蘭妮驚爆「為賈斯汀墮胎」

男放屁「分段放」！醫一照驚見超大腫瘤：大腸癌

斗南消防分隊FB遭駭　6段不雅影片無法砍

吳季穎球員生涯僅3年　爽開賓士住北市豪宅

更多

最夯影音

更多
妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！

妹妹女友「喝醉失控」薔薔氣炸：很丟臉　當街分手...她笑「林家磁場都怪怪的」！
修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

修車1100離開10分鐘變4400　女大生喊討厭台北！店家出面

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

Selina曝生產過程！見落紅嚇壞　Ella慌爆：要載妳去醫院嗎？

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

林襄時裝周挨轟看開：一直都這樣　「罵我就好」心疼工作人員

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面