「貓狗排泄物沖馬桶」獸醫揭恐怖後果　1招可解

記者黃翊婷／綜合報導

部分飼主會訓練寵物在家定點排泄，並將排泄物丟進馬桶裡沖掉。不過，英國一名獸醫師日前在TikTok發布影片，呼籲飼主不要將犬貓排泄物沖進馬桶，因為糞便中可能藏有寄生蟲「弓蛔蟲（Toxocara）」。人類也有可能受到弓蛔蟲感染，而且幼童比成人更容易感染，嚴重時恐出現急性腸阻塞症狀，犬貓糞便最好的處理方式是當成垃圾處理。

▲獸醫呼籲飼主不要將寵物排泄物沖進馬桶裡。（圖／翻攝自TikTok／ben.the.vet）

英國一名獸醫師（ben.the.vet）在TikTok發布影片，呼籲飼主不要將犬貓排泄物沖進馬桶，因為犬貓糞便中可能藏有寄生蟲「弓蛔蟲（Toxocara）」，就算經過廢水處理的高溫、惡劣條件也無法完全消除，而且人類可能成為中間宿主，幼童比成人更容易感染，若不慎將蟲卵吃下肚，可能會阻礙孩子智商發展，不過，這樣的情況很少見，建議飼主還是要定期替家中寵物除蟲。

▼▲飼主除了要多注意個人及環境衛生，也要記得為寵物進行例行性驅蟲。（示意圖／CFP）

根據農業部獸醫研究所網站介紹，蛔蟲是一種對狗來說很重要的寄生蟲，但犬貓蛔蟲屬於人畜共通傳染病，除了乳腺傳染和轉續宿主傳染，寄生蟲還可以在懷孕時傳染給狗，並遷移到肺或腸道，不過，貓不會有胎盤內感染的情況發生，若人類感染，一般會出現4種症狀：

1、脫水。

2、生長或體重的增加停滯、阻滯、發育障礙。

3、體重過輕、消瘦、憔悴、體態不佳。

4、體重喪失。

嘉義大學獸醫學院附設動物醫院也在官網中提到，大部分的感染者可能沒有明顯症狀，但若蟲量較多，可能會出現急性腸阻塞症狀，由於大多數感染都是因為食入蟲卵，所以要多注意個人衛生、居家環境衛生，具體作法如下：

1、為寵物進行例行性驅蟲。

2、定時以熱水消毒犬貓的床單，處理完犬貓的排泄物後務必洗手。

3、注意環境清潔衛生，飯前、如廁後要洗手。

4、處理食物前先洗手，煮熟所有食物，不生食蔬菜汙染（生食汙染蔬菜亦有機會感染廣東住血原蟲引起腦炎），水果用水洗淨後再食用。

5、注意飲水衛生，飲水須經煮沸後方可飲用。

6、多運動，增強身體免疫力。

7、若確定感染後應以藥物治療，並多吃高纖食物以增加腸蠕動，及時排出蟲體。

至於犬貓排泄物怎麼處理比較好，中華民國保護動物協會建議，可以將糞便裝入塑膠袋中當成垃圾處理，大部分垃圾都會在焚化爐處理掉，有些則是就地掩埋，這樣的處理方式目前被認為是較有效控制傳染微生物的作法。