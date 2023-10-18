特斯拉電池遭雨水浸泡！　「維修費70萬」車主嚇傻

▲英國一名特斯拉車主被高昂電池維修費嚇到。（圖／資料照）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一對特斯拉車主最近因車子無法啟動，聯繫特斯拉服務中心檢查後卻被告知，車子是因為「雨水」浸泡電池而損壞，並且不在保固範圍內，需支付全額1萬7374英鎊（約新台幣68.6萬元），幾乎是車價的近30％，車子的男主人說，當下心臟跳漏了一拍，並說這樣的收費太嚇人了。經外媒核實維修費確實這麼高，特斯拉也表示正在調查該投訴。

車子男主人巴西嘉盧波（Johnny Bacigalupo）告訴蘇格蘭媒體《Edinburgh Live》，他和伴侶上周因為特斯拉壞掉，叫修卻被特斯拉客戶與產品支援服務部告知，因為電池受到雨水浸泡，必須更換電池，不過8年保固範圍中並不包含此項服務。

因電池泡水更換必須花費將近70萬元新台幣，這筆大數目讓巴西嘉盧波相當震驚，「我認真無法相信這事發生了。當我第一次接到電話時，我以為維修費大概是500英鎊到1000英鎊（約新台幣3.9萬元）。當他們說超過1.7萬英鎊，真的太震驚了，我心跳漏了一拍，真的。」

特斯拉創辦人馬斯克2019年曾說過，更換特斯拉的一顆電池成本約是5000至7000英鎊（約新台幣27.6萬元），不過2023已今非昔比，如今更換一顆電池成本可能高達5000至2萬英鎊（約新台幣79萬元）。

巴西嘉盧波不斷強調，當車子因無法發動送去特斯拉愛丁堡，收到的帳單時在嚇死人，讓他不知該說什麼好。

《Edinburgh Live》指出，經過特斯拉與巴西嘉盧波之間的通訊，確認維修金額確實高達近70萬元，也讀取特斯拉客戶關係部寄出的一封電郵，表明正在調查該投訴。

類似事件去年也發生過，加拿大特斯拉車主澤拉雅（Mario Zelaya）被告知，為他的電動車更換電池要花費2.6萬美元（約新台幣84.2萬元）。