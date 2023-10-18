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美眾院新議長首輪投票「川普盟友」遭否決　20名共和黨人拒挺

▲川普盟友喬登（Jim Jordan）被提名角逐眾院議長，前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）看向另一邊。（圖／路透）

▲川普盟友喬登被提名角逐眾院議長，前議長麥卡錫看向另一邊。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國共和黨控制的聯邦眾議院，今天在首輪投票中否決由前總統川普盟友喬登（Jim Jordan）出任眾院議長，加深前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭罷免後已癱瘓華府兩週的僵局。

法新社報導，由於20名共和黨議員與民主黨聯手，共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登未能取得當選門檻的過半票數。

自麥卡錫3日遭共和黨內一小群極右派成功發動罷免拉下台後，眾院就處於停擺狀態，無法通過法案，因應迫在眉睫的政府關門危機和中東戰爭。

這一小群極右派多屬喬登的支持者。上週更多的喬登支持者又成功讓共和黨原擬推出的路易斯安那州聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）知難而退，放棄角逐議長。

喬登是權力極大的司法委員會主席，他在第二輪投票還有一次機會，盟友期待他最終能當選。

共和黨眾議員史考特（Austin Scott）告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「如果要舉行數輪投票，我也鼓勵人們不要驚訝。」

「我的意思是，過去幾年，每位議長在首輪投票同黨總有一些人不支持他們。」

聯邦眾院議長是美國總統出缺時僅次於副總統的第二順位繼任者。

由於共和黨在眾院席次僅擁有些微優勢，民主黨又一致支持他們推出的人選，喬登每輪投票頂多只能失去3、4名同黨議員支持。

根據今日美國報（USA Today）整理，435席眾議院的過半門檻為218票，但因已有2席議員懸缺，目前眾院剩433席，共和黨221席、民主黨212席。眾院議長當選門檻為簡單過半票數，因此全員到齊時需217票。兩週前罷免麥卡錫表決時有7人未投，最後216票贊成、210票反對而通過罷免。

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