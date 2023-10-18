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以色列圍城又下撤離令　加薩110萬人拿命逃難！聯合國：違反國際法

▲▼住在加薩的110萬巴勒斯坦居民緊急撤離。（圖／路透）

▲以色列下達撤離令，導致加薩110萬人大逃難，聯合國：「這已違法國際法』。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，以色列隨即以空襲、包圍加薩並實施禁運反擊，雙方死亡人數已超過4000人。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）18日表示，以色列近日圍困加薩，又要求加薩超過110萬平民向南撤離，等同於「強行轉移平民」，這種做法已經違反國際法。

根據《華盛頓郵報》報導，以色列遭到哈瑪斯攻擊後，隨即動員部隊「全面封鎖」加薩走廊，並禁止一切電力、水源、糧食與燃料進入，至今已造成加薩2700多人死亡、超過萬人受傷，加上缺少燃料導致停水，當地醫療、供水和衛生等系統均進入崩潰狀態。

以色列日前更宣布即將地面入侵加薩，要求加薩北部居民向南方撤離。對此，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）18日表示，以色列對加薩「全面圍困」又對平民下達遷移命令，可能不會被視為合法的臨時撤離，等同於強行轉移平民，這種做法已經違反國際法。

夏姆達薩尼解釋，佔領國基於居民安全或必須的軍事需求，要針對某個地區進行合法臨時疏散時，有責任替所有被疏散人員提供適當住所，滿足基本的衛生、醫療、食物及人身安全等需求，然而以色列「作為佔領國」似乎沒有試圖替110萬名被命令遷移的平民確保這些條件。

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