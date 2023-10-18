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和前男友上床！31歲人妻懷孕「砸700萬驗DNA」...戲劇化過程曝

越南一名人妻，無意間和前男友過夜，後來意外懷孕產下一名男嬰。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲越南人妻無意間和前男友過夜，後來意外懷孕產下一名男嬰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

越南一名31歲人妻，因為和前男友重逢，在醉意的催化下，發生不倫關係，後來發現自己懷孕，順利產下一名男嬰，但是她卻相當惶恐，擔心孩子的生父是前男友，急著狂驗DNA找答案。

《docnhanh》報導，人妻是河內一家進口化妝品公司的主管，雖然知道丈夫很愛她，但對方常常因為工作，連她的生日也忘記，2年前她在生日當天和朋友吃飯，對丈夫沒有祝福很生氣，相反地前男友卻熱情邀請她去酒吧，由於自尊心受創，便答應了邀約。

沒想到她喝得酩酊大醉，和前男友有了肌膚之親，事後很後悔背叛自己的丈夫，但是木已成舟，不久得知自己懷孕，隨後產下一名男嬰。然而，她卻擔心孩子可能不是丈夫的，經過一番思考，決定去做DNA鑑定，為了不讓丈夫發現，她偷偷取了孩子的頭髮樣本，再取了前男友和丈夫的樣本，接著花了700萬越南盾（約新台幣9000元）送驗。

 人妻擔心兒子不是丈夫的，私下偷驗DNA。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲人妻擔心兒子不是丈夫的，私下偷驗DNA。（示意圖／翻攝自photoAC）

人妻來來回回驗了3次DNA，首先出爐的，是與前男友的匹配結果，顯示「沒有血緣關係」，但她無法完全放鬆，等到和丈夫的結果出爐，證實2個樣本的關聯性高達99.99%，也就是說兒子是丈夫的骨肉。

人妻收到結果後高興極了，這段時間她充滿不安和緊張，總是擔心孩子不是丈夫的，因為孩子一天一天長大，似乎和他們長得不太像，如今終於可以放下不安，並承諾一定要補償，糾正自己的衝動，才能維持家庭的幸福。

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