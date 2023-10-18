3大陸留學生在日「爆買2.5億」奢侈品　1理由遭追稅2500萬

▲疫情後日本旅客量正回復正常，當地國稅局開始抓濫用免稅制度的問題。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

3名在日本的大陸留學生利用自己具備免稅的身分，在半年時間內花費日幣2.5億元（約新台幣5400萬元）狂買各種奢侈品。結果因為無法證明商品已經寄出日本，所以福岡國稅局不認定其免稅權力，並且還回頭徵收2500萬日圓（約新台幣540萬元）的消費稅。

根據日本媒體報導指出，3名大陸籍留學生在入境日本的短短半年內，就在福岡購買了超過2.5億日幣的奢侈品，其中包含各種奢侈品牌的包包、手錶等高價物品。而在遭到福岡國稅局調查的時候，3人辯稱商品已經寄出日本，但詳細調查下去，3人卻無法拿出相對應的證據。因此最後福岡國稅局認定3人的購買行為不符合免稅規定，依法徵收2500萬日圓的消費稅。

據了解，日本稅法規定，外國旅客在入境日本的半年內，可以享用免稅價格購買商品，但前提是商品必須在「國外使用」，同時也不能轉售給別人。但就有許多大陸留學生鑽漏洞，不但狂買免稅品，甚至還直接轉售給別人賺取差價。

整起事件主要是2020年4月開始逐漸爆發，因為日本開始實施電子化的免稅手續，所以有許多大陸留學生的爆買行為才因此曝光。截止至2021年6月為止，日本全國免稅店約有2.6萬筆交易，消費金額高達400億日圓，而其中超過100萬日圓的免稅消費，有超過80%都是中國留學生。

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