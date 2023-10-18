準新娘炫巨大訂婚鑽戒！網友卻都關注「落跑指甲」：它試圖逃離了

▲準新娘想分享了一張戴著巨大鑽戒的照片，但網友全部歪樓。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

一位準新娘在拍完訂婚戒指後分享到網路上，想要炫耀自己獲得巨大鑽戒，但底下網友卻討論的不是鑽戒本身，而是新娘「想落跑」的指甲。不少網友直言「看到它們後我無法集中注意力在戒指上」。

根據英國《每日鏡報》報導，有一位準新娘在網路上匿名曬出自己的訂婚戒指的幸福照片，卻遭到無數網友的猛烈討論，引起話題的不是戒指本身的特別之處，而是因為新娘的光療指甲讓人分心，特別是無名指的光療甲片已經完全脫離指頭範圍，長長的延伸在指甲之外，有網友就形容「這甲片看起來要落跑了」，而中指的光療甲片也可明顯看出有大範圍的新生指甲，但特別的是，其他手指卻沒有此情況。

▲網友全關注在女子「想落跑」的指甲上。（圖／翻攝自臉書）

底下網友則留言，「看到它們後我無法集中注意力在戒指上」、「當我看到這些照片時，我通常不會說不出話來，但該死的．．．．．．我百分百無言以對」、「看起來指甲正試圖逃離戒指」。

甚至也有網友質疑照片的真偽，認為若是指甲長這麼長，應該很快就會被修剪掉，不可能如此「參差不齊」，也沒有人能夠容忍自己的指甲長成這樣，也有人直言「我很困惑…無名指的指甲怎麼長得那麼快？」

據了解，這張照片最早可以追溯到2019年，當時就被轉到不少討論美甲失敗的社團上，並引發討論，近日又再度吸引國外媒體的報導。而光療指甲一般可維持約2~4周的時間，視個人指甲生長速度而定，指甲越長，越容易斷裂。

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