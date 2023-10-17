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以色列祭8小時「兒歌三百首」酷刑　哈瑪斯俘虜聽到筋疲力盡

以色列祭8小時「兒歌三百首」酷刑　哈瑪斯俘虜聽到筋疲力盡

▲哈瑪斯被捕者被施以連續聽8小時以上的「兒歌三百首」酷刑。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

「星爺」周星馳執導的電影《西遊.降魔篇》，其中，玄奘法師「降妖除魔」的終極法寶《兒歌三百首》，原來是《金剛界大日如來咒》讓他收伏4位弟子，赴西天取經，沒想到以兒歌對付敵人的方法，如今竟真實在以巴戰爭中上演！近日，一段影片曝光以色列對被捕的哈瑪斯成員實施「酷刑」，居然是連聽8小時以上的兒歌，影片曝光後，引發網友熱議。

從以色列情報局「摩薩德」（The Mossad）15日在社群平台上發布的影片可見，一群被捕的哈瑪斯囚犯靠著鐵柵欄席地而坐，雙手和雙眼都被用綁起來和遮住，而影片背景還可聽見播放相當動感的音樂，影片中一名白衣男子隨著音樂搖擺，看似相當享受，但身旁的其他人卻顯得筋疲力盡。

除了影片，摩薩德也發文表示，「背景音樂是以色列家喻戶曉的兒歌，這些哈瑪斯恐怖分子要被施以連聽8小時以上的『洗腦酷刑』」，文章內還寫著，「有養8歲以下小孩的父母，應該很能理解這些恐怖分子的心情」。

影片和文章曝光後吸引許多網友紛紛留言，紛紛表示，「這算虐囚嗎？」、「笑死」、「太不人道了」，更有不少人在推文底下提議，「放8小時兩隻老虎」，甚至有人認為應該播放有「兒童界洗腦歌」之稱的〈Baby Shark Dance〉（鯊魚寶寶之歌）才對。

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