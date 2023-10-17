以色列女兵通報哈瑪斯攻擊前異狀　長官卻回：那幫混混搞不出名堂

▲圖為哈瑪斯武裝成員。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列，但其實早在事發前一天，就有以色列國防軍瞭望兵就發現邊境有不尋常狀況並通報長官，但這些警告卻被無視，上級長官甚至稱「哈瑪斯只是一幫混混，搞不出什麼名堂」。

耶路撒冷郵報報導，以色列國防軍一名瞭望女兵向N12披露，早在哈瑪斯攻入以色列的前一天，就發現哈瑪斯成員手持地圖，觀察、指向圍欄，「我跟大家說『有事情要發生了，我看到他們正在計畫著什麼事情』……我甚至對著旁人開玩笑說，『聽著，他們要攻擊我們的哨所了』，這看起來就是那麼不一樣。」

然而當她向上級通報這些不尋常的狀況時，指揮官們卻選擇無視，更說「哈瑪斯只是一幫混混（a bunch of punks），搞不出什麼名堂。」

瞭望女兵還說，「我還記得他們的練習內容：他們會開槍、躺在地上、扔手榴彈。而這些就是後來發生在我身上的事，他們對我開槍，朝我丟手榴彈」，並稱在哈瑪斯突襲前一個月，當地的農業活動看起來很奇怪，甚至拍下來當作證據，但當她找到上級長官通報時，長官們說那只是農民在開墾田地。

在哈瑪斯發動突襲的前幾個星期，巴勒斯坦幾乎天天在邊境沿線製造騷亂，投擲炸藥、燒輪胎、破壞邊境圍欄。以色列國防軍發言人表示，在10月7日哈瑪斯大舉入侵時，是加薩師瞭望兵首先發現哈瑪斯武裝成員滲透潛入以色列境內，他們迅速召集部隊並針對哈瑪斯成員進行遠距離打擊。