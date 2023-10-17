川普：若再度當選總統　將禁哈瑪斯支持者入境美國

▲ 美國前總統川普矢言，若當選將驅逐哈瑪斯支持者。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國前總統川普16日參與共和黨競選造勢活動時表示，若他再度入主白宮，將對移民進行思想審查，任何支持巴勒斯坦激進組織哈瑪斯或反對猶太主義的人，都將被禁止入境美國。

據《路透社》報導，川普16日在愛荷華州造勢活動中談及近日以巴衝突，並表示如果再次當選美國總統，將禁止所有「拒絕承認以色列」的人進入美國，還會撤銷「反猶主義」外國學生的簽證。

川普矢言，他將大幅限縮美國移民法，並對移民進行嚴格的意識型態審查，來確保移民支持以色列的生存權，「如果你想廢除以色列，你就失去移民資格；如果你支持哈瑪斯或其背後的意識型態，你就失去移民資格；如果你支持共產主義、馬克思主義或法西斯主義，你就失去移民資格。」不過川普並未說明將如何執行這些政策。

川普還說，他將禁止來自利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門和其他「威脅美國安全」的移民入境，並朗讀一首詩，將移民比喻為致命的蛇（deadly snakes）。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）認為，川普的當選承諾再利用美國人的恐懼和焦慮，極端且仇視伊斯蘭（Islamophobic）。

川普曾於2017年至2021年執政期間，曾提出許多強硬的移民政策，雖受到法律質疑，但也成為他當時當選總統的奠基石，如今的競選承諾似乎也將面臨法律挑戰。