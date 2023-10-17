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哈瑪斯有意釋放「非以色列人質」　稱把囚犯當成客人善待

▲▼哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯俘虜以色列平民，以白布包裹後，載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列持續對加薩走廊（Gaza Strip）進行報復空襲之際，哈瑪斯宣布，一旦獲得安全保證，該組織就準備釋放至少200名人質之中的「非以色列囚犯」，而且他們把外國人質當成「客人」一般善待。不過，以色列國防軍（IDF）駁斥上述言論，也否認人質在以軍空襲中喪生。

美媒《新聞週刊》報導，哈瑪斯分支卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）發言人奧貝達（Abu Odaida）在16日釋出的影片裡說，雖然他無法提供確切數字，但在7日的大規模攻擊中，該組織挾持了200至250名，甚至更多人質，「卡薩姆旅約有200名囚犯，其他人被分配到抵抗勢力的其他組成部分，或者我們無法統計的地方。」

▲▼哈瑪斯武裝部隊發言人奧貝達（Abu Obaida）。（圖／路透）

▲哈瑪斯發言人奧貝達（Abu Obaida）。（圖／路透）

奧貝達證實，人質來自不同國家，但由於戰爭而無法全面核實，「他們是我們的客人，我們尋求保護他們，一旦現場情況允許，我們就會釋放他們。」

他還說，哈瑪斯公平對待所有被綁架的人，「我們根據我們宗教的教義規定來對待囚犯，照顧他們是道德與人道主義責任。我們吃什麼，他們就吃什麼。我們喝什麼，他們就喝什麼。他們與加薩的所有人都處於同樣的生活條件之下。」

不過，奧貝達也宣稱，目前已有22名人質死於空襲，指控以色列「對我們的人民實施野蠻且殘忍的侵略，而非直接與戰場上的戰士交戰。」不過，他先前曾公開威脅處決人質，還要直播死亡過程，回應以色列的報復行動。

▲▼ 以色列空襲加薩地區。圖為加薩市。（圖／路透）

▲加薩市遭以色列報復空襲。（圖／路透）

以色列軍方發言人康里克斯中校（Jonathan Conricus）痛批，奧貝達是騙子與「地球上的人渣」，「他的信用低到不能再低，他說出的任何資訊，都應該被極其謹慎地對待。」他直言將會完全無視空襲殺害人質的說法，而且如果真有人質死亡，也是哈瑪斯應該負責，「哈瑪斯將為他們的行動付出代價。」

此前，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）公布最新數字，把人質數量提高至199人。康里克斯中校也證實了這個評估。據信，來自美國等其他國家的公民，也落入哈瑪斯手中。

 
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