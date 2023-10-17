印度成亞洲第三夢碎！最高法院駁回同性婚姻訴求　2重要理由曝光

▲印度有無數人今天都在關注最高法院對同性婚姻的判決，可惜最後結果不盡人意。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印度最高法院17日正式駁回了有關同性婚姻的訴求，導致這個全球人口最多的國家的LGBTQ+族群權利備受打擊。

綜合印度媒體報導，印度同性伴侶與活動人士今年4、5月提交21份請願書，並於5月11日在法院進行長達10天的馬拉松辯論，聲稱國家禁止同性婚姻使他們成為「二等公民」，要求政府讓國內的LGBTQ+族群與其他異性戀者一樣，過著「有尊嚴」的生活。

印度首席大法官錢德拉赫德（D.Y. Chandrachud）所領導的5名憲法法官在10月17日作出裁決，以3比2多數駁回了同性婚姻相關的訴求。拒絕通過同婚法的3名法官表示，「結婚權只是法定權利，而非憲法權利」、「最高法院不是如議會般的立法機關，無法賦予LGBT結婚的權利」；但另2名法官並未表達立場。

BBC指出，最高法院此一裁決粉碎了印度數千萬LGBTQ+人口的希望，但最高法院仍接受了政府提議，決定成立一個專門小組，考慮為同性伴侶提供社會與法律權利和福利。

此前，莫迪政府在聽證會上反對同性婚姻，強調「印度的立法政策只認可生理男性和生理女性之間的結合」。路透社強調，亞洲目前只有台灣和尼泊爾允許同性婚姻，而這些地區的政治和社會仍以保守價值為主。