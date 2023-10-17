住宅被哈瑪斯闖入屠殺「姊妹花失蹤」　親友傷心證實13歲妹已死亡

▲以色列邊境城鎮貝里(Be'eri)遭哈瑪斯屠城。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

以巴7日爆發衝突，來自英國的16歲少女諾伊亞(Noiya)與13歲亞赫爾(Yahel)被發現失蹤，家人懷疑2人可能遭到哈瑪斯綁架，日前向英國政府請願，希望當局能夠幫忙找到2人，然而最新消息傳出，13歲少女亞赫爾證實遭到殺害，16歲的諾伊亞仍下落不明。

居住在距離加薩邊境僅4公里處城鎮貝里(Be`eri)的諾伊亞與亞赫爾，其48歲母親麗安(Lianne)原本居住在英國，直到19歲時搬回以色列居住，一家人7日在家中時，住所遭哈瑪斯成員闖入攻擊，一家五口全數失蹤，當局後來找到麗安的屍體，證實遭哈瑪斯殺害。

British teenager, 13, who was missing with her 16-year-old sister after Hamas attack, has been murdered, family say https://t.co/nHIeRC2HsO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 17, 2023

人在英國的舅舅馬塔隆(Raz Matalon)表示，自從得知諾伊亞與亞赫爾失蹤後，他每天吃不下飯也睡不好覺，一直很擔心2女可能遭到哈瑪斯綁架，慘成為用來對抗以色列軍的人肉盾牌，「以色列軍人在他們家的地板上發現2大塊血跡，麗安被宣布已經死亡，我們將為她舉辦喪禮」，希望能盡快找到2姊妹的下落。

當這家人仍沉浸在失去麗安的悲傷時，最新消息傳出，13歲少女亞赫爾也證實遭到殺害，目前16歲的諾伊亞與51歲父親伊萊(Eli)仍然下落不明，同樣失蹤的53歲舅舅約西(Yossi)後來發現遭哈瑪斯綁架，並且已經被帶到加薩地區。