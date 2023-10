住宅被哈瑪斯闖入屠殺「姊妹花失蹤」　親友傷心證實13歲妹已死亡

▲以色列邊境城鎮貝里(Be'eri)遭哈瑪斯屠城。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

以巴7日爆發衝突,來自英國的16歲少女諾伊亞(Noiya)與13歲亞赫爾(Yahel)被發現失蹤,家人懷疑2人可能遭到哈瑪斯綁架,日前向英國政府請願,希望當局能夠幫忙找到2人,然而最新消息傳出,13歲少女亞赫爾證實遭到殺害,16歲的諾伊亞仍下落不明。

居住在距離加薩邊境僅4公里處城鎮貝里(Be`eri)的諾伊亞與亞赫爾,其48歲母親麗安(Lianne)原本居住在英國,直到19歲時搬回以色列居住,一家人7日在家中時,住所遭哈瑪斯成員闖入攻擊,一家五口全數失蹤,當局後來找到麗安的屍體,證實遭哈瑪斯殺害。

British teenager, 13, who was missing with her 16-year-old sister after Hamas attack, has been murdered, family say https://t.co/nHIeRC2HsO