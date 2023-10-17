癮君子赴日注意！新幹線廢除「車上吸菸室」　最快明春上路

▲山陽新幹線最快2024年春天就會取消車內吸菸室。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本2020年全面取消新幹線吸菸車廂，改為在車廂與車廂間設置吸菸室，不過JR西日本17日宣布，未來將遵從健康增進法的主旨，全面取消新幹線上的吸菸室。此外，部分車站也將廢除吸菸區，相關新規最快2024年春天就會上路。

根據《山陽放送》報導，JR西日本17日宣布，山陽新幹線為了保護民眾不吸到二手菸的權益，因此將根據健康增進法的主旨，廢除新幹線車內的吸菸室與車站內的吸菸區。

JR西日本旗下共有2款新幹線車輛，分別為16節車廂與8節車廂的編組，其中16節車廂在第3號車廂、第10號車廂（綠色車廂）以及第15號車廂皆有設置吸菸室；8節車廂編組則是在第3號車廂與第7號車廂設置吸菸室。

未來山陽新幹線將會全面廢除吸菸室。不僅如此，山陽新幹線停靠於新倉敷、新尾道、三原、東廣島、新岩國、德山、厚狹、新下關等車站的月台，也將一併廢除站內吸菸區。

JR西日本表示，這是根據健康增進法的主旨，同時分析社會需求與乘客使用狀況所進行的決策。最快2024年春天就會上路。此外，JR東海也確定自2024年春天取消新幹線車上的所有吸菸室。