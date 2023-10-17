　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基被打槍！想要出訪卻遭拒絕　以色列：時機不對

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基也是猶太人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以巴衝突邁入第10天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不僅身為猶太人，國家也深陷戰火摧殘，據傳他要求訪問以色列表達支持，卻被對方以「現在不是時候」為由拒絕，目前尚無任何一方出面解釋原因。

i24、《以色列時報》等多家以色列媒體報導，以巴衝突自10月7日爆發以來，澤倫斯基一直大力發聲支持以色列，堅稱該國擁有「無可爭辯」的權利，能夠保護其公民免於哈瑪斯侵害，「恐怖主義永遠是一種犯罪，不只是針對一個國家或特定受害者，而是針對人類全體。」

儘管外界認為，以色列與哈瑪斯發生衝突，將轉移對於烏俄戰爭的國際注意力，但澤倫斯基仍呼籲世界支持以色列，「世界必須團結起來，這樣恐怖份子就無法在任何時間、任何地點奪取或摧毀生命。」

俄羅斯侵略期間，以色列多次表達對烏克蘭的支持，卻遲遲沒有提供軍事援助，僅提供人道主義援助，此舉被認為引發2國外交關係緊張。以色列解釋，考慮到俄羅斯在其鄰國敘利亞的軍事存在，他們必須採取這種複雜立場，才不會與莫斯科成為敵對關係。

與此同時，美國總統拜登預期18日訪問以色列，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）也於17日訪以，並計畫本周稍晚前往埃及。

ET快訊
快訊／台積電放棄龍潭設廠！綠營批張善政選後放生　市府強勢回應
更正營收股價飆漲！　遭開罰60萬
秀朗橋恐怖片！母載女兒「包包掉落」　騎士慘摔昏迷...ICU
27歲賴慧如再婚尺度大開！　自爆「從沒用過保險套」
快訊／民眾黨堅持全民調　金溥聰：若只給二選一、不用談下一步
快訊／對黃珊珊失望　金溥聰：民眾黨想利用手機民調偏差獲優勢
驚悚畫面曝！外送員社區草叢「鋼筋插入腳」　當場切斷連人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

救護車上被宣布死亡！男數小時後在醫院「復活」　調查曝：第2次了

哈瑪斯有意釋放「非以色列人質」　稱把囚犯當成客人善待

癮君子赴日注意！新幹線廢除「車上吸菸室」　最快明春上路

拜登赴以色列進行戰時訪問　紐時：給白宮帶來政治安全挑戰

印度成亞洲第三夢碎！最高法院駁回同性婚姻訴求　2重要理由曝光

住宅被哈瑪斯闖入屠殺「姊妹花失蹤」　親友傷心證實13歲妹已死亡

以色列擊殺邊境4潛入者再開火　黎巴嫩官媒：以軍用磷彈攻擊平民

澤倫斯基被打槍！想要出訪卻遭拒絕　以色列：時機不對

俄下議院議長：將撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」

切斷哈瑪斯金援！金融時報：以色列凍結逾百加密貨幣帳戶

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

KID睡前忘刷牙..老婆捨不得罵　「牙刷擠好放邊角」高EQ治他

夫妻外出...嘉義三合院大火　4歲、2歲姊弟鎖屋內受困亡

延平「女黑豹」張子文爆紅　來自醫生世家！爸陪打棒球

淡江女黑豹汪以馨登板引轟動　賽前受關注怕丟不好被說花瓶

找不到愛貓！監控器鏡頭一轉 見「娃娃臉」萌逼視：找偶嗎？

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

秀英辣秀美腿跳《forever1》　「we are one」應援超給力❤

林襄走秀大露雙球：為藝術奉獻　認跟馬傑森「沒什麼聯絡了」

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

救護車上被宣布死亡！男數小時後在醫院「復活」　調查曝：第2次了

哈瑪斯有意釋放「非以色列人質」　稱把囚犯當成客人善待

癮君子赴日注意！新幹線廢除「車上吸菸室」　最快明春上路

拜登赴以色列進行戰時訪問　紐時：給白宮帶來政治安全挑戰

印度成亞洲第三夢碎！最高法院駁回同性婚姻訴求　2重要理由曝光

住宅被哈瑪斯闖入屠殺「姊妹花失蹤」　親友傷心證實13歲妹已死亡

以色列擊殺邊境4潛入者再開火　黎巴嫩官媒：以軍用磷彈攻擊平民

澤倫斯基被打槍！想要出訪卻遭拒絕　以色列：時機不對

俄下議院議長：將撤銷批准「全面禁止核子試爆條約」

切斷哈瑪斯金援！金融時報：以色列凍結逾百加密貨幣帳戶

救護車上被宣布死亡！男數小時後在醫院「復活」　調查曝：第2次了

快訊／台積電放棄龍潭設廠！綠營批張善政選後放生　市府強勢回應

【廣編】「亞昕一見」上樑典禮　小檜溪亞昕第三期明年度即將公開

哈瑪斯有意釋放「非以色列人質」　稱把囚犯當成客人善待

獨／遭陳沂批「黑菊」結果出爐！鄭家純不滿發聲

江宏傑開槓福原愛！錢薇娟曝他近況　力挺好友：運動員精神

許淑華訪人瑞親送「敬老金+金鎖片」　秒變人肉點鈔機逗笑眾人

兩汪玩躲貓貓！柴柴狂繞圈沒發現邊牧「不斷探頭」　飼主一旁傻眼

《蒼鷺與少年》全台破億！宮﨑駿真心話公開：製作超前時代的電影

不愧是時間管理大師！　游安順曝金鐘後「超狂行程」全場驚呆

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

國際熱門新聞

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

哈瑪斯首釋放人質影片！　以色列21歲女現況曝

以色列女兵躲藏失敗　遭哈瑪斯集體處決

AV女優全裸只罩「箱子衣」　胸部任人摸

以色列女兵「穿睡衣」　消滅22哈瑪斯保基地

手機可「整晚充電」？專家解答了

穆斯林喊「真主至大」槍殺白人　為男童復仇

以軍轟炸唯一出口！　加薩數萬人擠滿埃及邊界

正妹被哈瑪斯抓走　媽媽求世界救她

以色列在加薩邊境部署　最新衛星影像曝

安理會駁回俄羅斯「加薩停火協議」！

中東葉問：以色列為何如此能打？

一家五口遭哈瑪斯滅門！屍體緊緊相擁

即／恐攻槍殺2瑞典男！穆斯林逃亡遭警擊斃

更多熱門

相關新聞

以巴戰爭俄國壓力緩解　中國獲得新機遇

以巴戰爭俄國壓力緩解　中國獲得新機遇

以巴戰爭已進入第十天，影響世界權利平衡，《華爾街日報》指出，美國和歐洲的資源將被擠佔，俄羅斯的壓力將緩解，成為「最明顯受益者」，而中國將獲得新機遇。

俄將撤銷批准全面禁止核子試爆條約

俄將撤銷批准全面禁止核子試爆條約

斷哈瑪斯金援！以色列凍結逾百加密貨幣帳戶

斷哈瑪斯金援！以色列凍結逾百加密貨幣帳戶

安理會駁回俄羅斯「加薩停火協議」！

安理會駁回俄羅斯「加薩停火協議」！

法國世界報曝以色列2弱點：反擊恐難實現

法國世界報曝以色列2弱點：反擊恐難實現

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩烏克蘭基輔澤倫斯基烏俄戰爭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

斗南消防分隊FB遭駭　6段不雅影片無法砍

台積電放棄龍潭園區　宣布不再考慮進駐

一家吃火鍋點600盤肉　店家一看超失望

這職業「日薪高達1.2萬」！全台不到40人有證照

公車開太快急煞　乘客準備下車摔死

才離開10分鐘！女大生修機車1100元翻4倍崩潰

女黑豹「淡江汪以馨」私服爆乳照曝：一場好美的夢

兩波變天日降10°C　周末雨襲有感濕涼

走鐘獎台下拍到「激美薄紗正妹」！下身尺度直逼內褲

辱連千毅「用嘴幫受刑人排毒」　勾惡被判刑了

林襄時裝周「原本要全裸出場」！曾被罵像女鬼委屈哭了

中華郵政徵人！月薪最高53K

才得走鐘獎！百萬YTR爆「資遣員工疑鬧翻」回應IG退追

是真鈔！高雄駁二「美金滿天飛」民眾蹲地瘋撿

路邊機車竟出現「完美頂真」　萬人看3秒驚：國文老師欣慰

更多

最夯影音

更多
周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD

周杰倫驚喜唱《倒帶》全場瘋掉！　掀「雙J粉」回憶殺：2023年還在嗑XD
KID睡前忘刷牙..老婆捨不得罵　「牙刷擠好放邊角」高EQ治他

KID睡前忘刷牙..老婆捨不得罵　「牙刷擠好放邊角」高EQ治他

夫妻外出...嘉義三合院大火　4歲、2歲姊弟鎖屋內受困亡

夫妻外出...嘉義三合院大火　4歲、2歲姊弟鎖屋內受困亡

延平「女黑豹」張子文爆紅　來自醫生世家！爸陪打棒球

延平「女黑豹」張子文爆紅　來自醫生世家！爸陪打棒球

淡江女黑豹汪以馨登板引轟動　賽前受關注怕丟不好被說花瓶

淡江女黑豹汪以馨登板引轟動　賽前受關注怕丟不好被說花瓶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

《豈有此呂》AV宅男教主一劍浣春秋駕到

最懂男人D槽的AV宅男教主一劍浣春秋駕到

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

毛孩最愛飼料罐罐優惠中!

犬貓糧下殺↘5折起!滿$1010送零食，最優惠的毛孩飼料都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面