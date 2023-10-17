澤倫斯基被打槍！想要出訪卻遭拒絕　以色列：時機不對

▲烏克蘭總統澤倫斯基也是猶太人。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以巴衝突邁入第10天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不僅身為猶太人，國家也深陷戰火摧殘，據傳他要求訪問以色列表達支持，卻被對方以「現在不是時候」為由拒絕，目前尚無任何一方出面解釋原因。

i24、《以色列時報》等多家以色列媒體報導，以巴衝突自10月7日爆發以來，澤倫斯基一直大力發聲支持以色列，堅稱該國擁有「無可爭辯」的權利，能夠保護其公民免於哈瑪斯侵害，「恐怖主義永遠是一種犯罪，不只是針對一個國家或特定受害者，而是針對人類全體。」

儘管外界認為，以色列與哈瑪斯發生衝突，將轉移對於烏俄戰爭的國際注意力，但澤倫斯基仍呼籲世界支持以色列，「世界必須團結起來，這樣恐怖份子就無法在任何時間、任何地點奪取或摧毀生命。」

俄羅斯侵略期間，以色列多次表達對烏克蘭的支持，卻遲遲沒有提供軍事援助，僅提供人道主義援助，此舉被認為引發2國外交關係緊張。以色列解釋，考慮到俄羅斯在其鄰國敘利亞的軍事存在，他們必須採取這種複雜立場，才不會與莫斯科成為敵對關係。

與此同時，美國總統拜登預期18日訪問以色列，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）也於17日訪以，並計畫本周稍晚前往埃及。