切斷哈瑪斯金援！金融時報：以色列凍結逾百加密貨幣帳戶

▲以色列為了切斷哈瑪斯金援，下令關閉了逾百個加密貨幣帳戶。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自哈瑪斯7日發動突襲，徹底點燃以巴戰火後，以色列執法部門近日加強了打擊行動，下令關閉逾百個加密貨幣帳戶，並扣押了價值數百萬美元的加密貨幣，以削弱哈瑪斯與加密市場之間的聯繫，勢要切斷哈瑪斯的金援。

據英國《金融時報》報導，熟悉以色列執法行動的人士表示，全球最大的加密貨幣交易所「幣安」（Binance）自哈瑪斯10月7日發動攻擊以來，已關閉了100多個加密貨幣帳戶，同時還被當局要求提供多達200個額外帳戶的資料。

多年來，各國政府和監管機構已不止一次警告，恐怖組織可能利用監管寬鬆的加密市場來接收和轉移資金；而哈瑪斯在發動襲擊前後，確實在加密市場進行了大量募款活動，令相關擔憂變得更加緊迫。

《金融時報》取得的以色列執法文件顯示，社群媒體過去一周出現了多個尋求以加密貨幣捐款給哈瑪斯相關組織的貼文，而熟悉以色列執法行動的人士也透露，自10月7日以來，已確定有150起與哈瑪斯等組織有關聯的捐款活動。

以色列警方上周指出，當局已凍結了哈瑪斯用於籌款的帳戶，但未透露被封鎖的具體數量；而幣安也證實，該公司自今夏起，已封鎖了少量帳戶，並強調此舉「遵循國際公認的制裁規定」。此外，數位代幣Tether也凍結了32個地址，其中包含超過87.3萬美元，稱其與以色列和烏克蘭的「恐怖主義和戰爭」有關。

以色列官員坦言，當局在加薩襲擊發生前，就一直在追蹤涉嫌與恐怖主義融資有關的加密帳戶，「只是這一周的規模比之前大得多」。過去2年，以色列當局查獲了數百萬謝克爾幣（shekels）的加密帳戶，懷疑其與哈瑪斯及其他中東武裝組織有聯繫。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，打擊恐怖融資在涉及數位貨幣時變得更加複雜，而全球監管機構也正致力於制定框架，以解決加密資產中的恐怖主義融資問題。