以色列擊殺邊境4潛入者再開火　黎巴嫩官媒：以軍用磷彈攻擊平民

▲以色列與黎巴嫩邊境也爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列軍方表示，黎巴嫩邊境出現4名企圖潛入以色列的恐怖分子，這些人想越過安全圍欄並安裝爆炸裝置，以軍已把4人全數擊殺。黎巴嫩國家通訊社（NNA）17日指出，以色列朝黎巴嫩邊境地區開火，使用磷彈，造成多人傷亡。

▼以軍擊殺4名企圖潛入以色列的恐怖分子。

צה"ל סיכל ניסיון חדירה של חוליית מחבלים משטח לבנון.



צה"ל סיכל לפני זמן קצר ניסיון חדירה של חוליית מחבלים, שזוהתה על ידי תצפיות צה"ל מתקרבת לגדר המערכת משטח לבנון ומטמינה מטען. ארבעה מחבלים חוסלו pic.twitter.com/YGFgLOyi01 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

綜合以色列時報、阿拉伯衛星電視台等報導，以色列軍方宣布已擊殺4名企圖越境的恐怖分子，且以色列北部城鎮梅圖拉（Metula）遭到一枚反坦克飛彈攻擊，以軍正朝黎巴嫩南部發動反擊。以色列與黎巴嫩近期邊境緊張情勢加劇，真主黨（Hezbollah）宣稱展開多次飛彈、迫擊砲、砲火攻擊。

不過依據黎巴嫩國家通訊社周二報導，以軍17日朝黎巴嫩南部發動的這場攻擊，投擲磷彈且鎖定平民，空襲黎巴嫩一側的達希拉鎮（al-Dhahira），造成多人傷亡，傷者事後被送往附近醫院。以軍稍早表示，軍方深夜針對黎巴嫩真主黨恐怖分子軍事目標發動空襲。

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動攻擊以來，以色列與黎巴嫩邊境爆發衝突，造成黎巴嫩至少10人死亡，包括平民及一名路透社記者，以色列方面則有2人喪生。以色列已下令疏散北部邊境28個定居點的數千名居民。