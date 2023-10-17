以色列擊殺邊境4潛入者再開火　黎巴嫩官媒：以軍用磷彈攻擊平民

▲以色列與黎巴嫩邊境也爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合外電報導
以色列軍方表示，黎巴嫩邊境出現4名企圖潛入以色列的恐怖分子，這些人想越過安全圍欄並安裝爆炸裝置，以軍已把4人全數擊殺。黎巴嫩國家通訊社（NNA）17日指出，以色列朝黎巴嫩邊境地區開火，使用磷彈，造成多人傷亡。
▼以軍擊殺4名企圖潛入以色列的恐怖分子。
צה"ל סיכל ניסיון חדירה של חוליית מחבלים משטח לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023
צה"ל סיכל לפני זמן קצר ניסיון חדירה של חוליית מחבלים, שזוהתה על ידי תצפיות צה"ל מתקרבת לגדר המערכת משטח לבנון ומטמינה מטען. ארבעה מחבלים חוסלו pic.twitter.com/YGFgLOyi01
綜合以色列時報、阿拉伯衛星電視台等報導，以色列軍方宣布已擊殺4名企圖越境的恐怖分子，且以色列北部城鎮梅圖拉（Metula）遭到一枚反坦克飛彈攻擊，以軍正朝黎巴嫩南部發動反擊。以色列與黎巴嫩近期邊境緊張情勢加劇，真主黨（Hezbollah）宣稱展開多次飛彈、迫擊砲、砲火攻擊。
不過依據黎巴嫩國家通訊社周二報導，以軍17日朝黎巴嫩南部發動的這場攻擊，投擲磷彈且鎖定平民，空襲黎巴嫩一側的達希拉鎮（al-Dhahira），造成多人傷亡，傷者事後被送往附近醫院。以軍稍早表示，軍方深夜針對黎巴嫩真主黨恐怖分子軍事目標發動空襲。
自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日針對以色列發動攻擊以來，以色列與黎巴嫩邊境爆發衝突，造成黎巴嫩至少10人死亡，包括平民及一名路透社記者，以色列方面則有2人喪生。以色列已下令疏散北部邊境28個定居點的數千名居民。
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