日動物園「黑猩猩越獄」！遊客瘋狂逃竄包包都沒拿　獸醫被咬傷

記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市的天王寺動物園17日上午發生黑猩猩脫逃事件，一隻黑猩猩從展區「越獄」，爬上樹木。園方第一時間疏散園內遊客，並出動麻醉槍抓捕，所幸麻醉順利生效，成功捕獲。不過過程中仍有一名男性獸醫不慎被黑猩猩咬傷，所幸目前已無大礙。

根據《日本新聞網》報導，天王寺動物園內的一隻黑猩猩17日上午10時半從展區內脫逃，最後被發現爬上園內的一棵樹上。動物園工作人員隨即使用麻醉槍瞄準黑猩猩，並等待麻醉生效，一旁則是有其他工作人員圍起繩網。

麻醉槍直到2個半小時後才完全生效，黑猩猩失去意識，從樹上落下，園方隨即上前將其捕獲。而消防人員指出，動物園內一名40多歲的男性獸醫在捕捉過程中不慎遭黑猩猩咬傷臉部，所幸僅受到輕傷，目前已無大礙。

天王寺動物園17日上午9時半便開園，發現黑猩猩失蹤後，為了保障遊客安全，隨即疏散園內民眾，並要求到園外避難，最終一整天臨時休園。

根據MBS NEWS報導，一名目擊民眾指出，「我當時正在園內，警衛突然衝過大喊，『黑猩猩逃出來了，請大家立刻離開動物園！』隨後大批民眾瘋狂往外逃竄，甚至有人連包包都沒拿。」