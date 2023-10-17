日動物園「黑猩猩越獄」！遊客瘋狂逃竄包包都沒拿　獸醫被咬傷

記者王佩翊／編譯
日本大阪府大阪市的天王寺動物園17日上午發生黑猩猩脫逃事件，一隻黑猩猩從展區「越獄」，爬上樹木。園方第一時間疏散園內遊客，並出動麻醉槍抓捕，所幸麻醉順利生效，成功捕獲。不過過程中仍有一名男性獸醫不慎被黑猩猩咬傷，所幸目前已無大礙。
根據《日本新聞網》報導，天王寺動物園內的一隻黑猩猩17日上午10時半從展區內脫逃，最後被發現爬上園內的一棵樹上。動物園工作人員隨即使用麻醉槍瞄準黑猩猩，並等待麻醉生效，一旁則是有其他工作人員圍起繩網。
天王寺動物園から脱走したチンパンジー、無事捕獲されました。— ナナコ (@Holina642) October 17, 2023
新しい獣舎に移動させる作業をしていたところ、メスのチンパンジー1頭が逃げたということで、捕まえようとした獣医師の男性が顔をかまれケガしたということです。#チンパンジー #脱走事件 #猿の惑星pic.twitter.com/1tRErBAJmX
麻醉槍直到2個半小時後才完全生效，黑猩猩失去意識，從樹上落下，園方隨即上前將其捕獲。而消防人員指出，動物園內一名40多歲的男性獸醫在捕捉過程中不慎遭黑猩猩咬傷臉部，所幸僅受到輕傷，目前已無大礙。
天王寺動物園17日上午9時半便開園，發現黑猩猩失蹤後，為了保障遊客安全，隨即疏散園內民眾，並要求到園外避難，最終一整天臨時休園。
根據MBS NEWS報導，一名目擊民眾指出，「我當時正在園內，警衛突然衝過大喊，『黑猩猩逃出來了，請大家立刻離開動物園！』隨後大批民眾瘋狂往外逃竄，甚至有人連包包都沒拿。」
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